Пётр II Карагеóргиевич

Пётр II Карагеóргиевич ( сербск. Петар II Карађорђевиħ) (06.09.1923, Белград, Королевство сербов, хорватов и словенцев — 03.11.1970, Денвер, США) — король Югославии с 7 октября 1941 по 29 ноября 1945. Старший сын короля Александра Карагеоргиевича . Обучался в Великобритании, вернулся в Югославию в 1934 после смерти отца. До совершеннолетия П. II К. власть осуществлял регентский совет во главе с его двоюродным дядей принцем Павлом Карагеоргиевичем. Недовольство в стране после присоединения Югославии к Тройственному пакту привело к военному перевороту 28 марта 1941, регентский совет отстранен от власти, а П. II К. провозглашен совершеннолетним. После капитуляции Югославии 17 апреля 1941 правительство вместе с П. II К. эмигрировало в Великобританию. Осенью 1944 — весной 1945 между И. Броз Тито и главой правительства в изгнании И. Шубашичем велись переговоры о создании коалиционного правительства. Предполагалось, что функции короля возьмет на себя регентство их трех человек, а сам П. II К. останется за границей. 29 ноября 1945 по результатам всенародного референдума в Югославии была провозглашена республика, П. II К. низложен, ему запрещалось посещать родину. Скончался в США, в 2013 его останки были перенесены в фамильную усыпальницу Карагеоргиевичей в Опленце (Сербия). Л. В. Кузьмичева.