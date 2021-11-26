ПАПАГОС АЛЕКСАНДРОС

ПАПАГОС АЛЕКСАНДРОС - греческий государственный и военный деятель.

Стра­тег (фельд­мар­шал; 1949 год). Учил­ся в Во­енной ака­де­мии в Брюс­се­ле и кавалерийской шко­ле в городе Ипр. В ар­мии с 1906 года. Во вре­мя Бал­кан­ских войн 1912-1913 годов офи­цер ген­шта­ба, за­тем вое­вал в Ма­ке­до­нии. По­сле от­ре­че­ния в 1917 года ко­ро­ля Кон­стан­ти­на I уво­лен из ар­мии как сто­рон­ник мо­нар­хии, по­сле воз­вра­ще­ния Кон­стан­ти­на I на пре­стол в 1920 году вос­ста­нов­лен на во­ин­ской служ­бе. Уча­ст­ник гре­ко-ту­рец­кой вой­ны 1919-1922 годов. По­сле по­втор­но­го от­ре­че­ния Кон­стан­ти­на I вновь уво­лен из ар­мии в 1923 года. Вос­ста­нов­лен в 1927 году с при­свое­ни­ем зва­ния генерал-май­о­ра. С 1931 года генерал-лейтенант, в 1934 году на­зна­чен командиром кор­пу­са, в октябре 1935 года ко­мандовал во­оруженными си­ла­ми.

Сыг­рал важ­ную роль в рес­тав­ра­ции мо­нар­хии в но­ябре 1935 года, за­нял пост министра обо­ро­ны. С августа 1936 года начальник ген­шта­ба. Во вре­мя ита­ло-гре­че­ской вой­ны 1940-1941 годов глав­но­ко­мандующий греческой ар­ми­ей. Под руководством Папагоса итальянским вой­скам бы­ло на­не­се­но по­ра­же­ние, они бы­ли от­бро­ше­ны на тер­ри­то­рию Ал­ба­нии . По­сле всту­п­ле­ния Гер­ма­нии в вой­ну на сто­ро­не Ита­лии и во­енного по­ра­же­ния Гре­ции от­ка­зал­ся по­ки­нуть стра­ну. В ию­ле 1943 года аре­сто­ван германскими ок­ку­пационными вла­стя­ми и де­пор­ти­ро­ван в конц­ла­герь Да­хау. В кон­це апреля 1945 года ос­во­бо­ж­дён вой­ска­ми со­юз­ни­ков и вер­нул­ся на ро­ди­ну. Во вре­мя Гра­ж­дан­ской вой­ны в Гре­ции 1946-1949 годов глав­но­ко­мандующий правительственными вой­ска­ми, на­нёс по­ра­же­ние ле­вым си­лам. В ре­зуль­та­те раз­но­гла­сий с ко­ро­лём Пав­лом I вы­шел в от­став­ку и в сентябре 1951 года ос­но­вал кон­сер­ва­тив­ную пар­тию Греческий со­бор.

По­сле по­бе­ды пар­тии на пар­ла­мент­ских вы­бо­рах 1952 года за­нял пост пре­мьер-министра Гре­ции, ко­то­рый за­ни­мал до кон­ца жиз­ни. Реа­ли­зо­вал об­шир­ную про­грам­му по­сле­во­ен­но­го вос­ста­нов­ле­ния, в 1953 году про­вёл де­неж­ную ре­фор­му, пред­при­нял ша­ги по уре­гу­ли­ро­ва­нию от­но­ше­ний с Юго­сла­ви­ей. Пра­ви­тель­ст­во Папагоса под­дер­жа­ло ос­во­бо­дительную борь­бу гре­ков-ки­прио­тов, что при­ве­ло к ос­лож­не­нию гре­ко-турецких от­но­ше­ний. В честь Папагоса на­зван рай­он в городе Афи­ны , в ко­то­ром на­хо­дит­ся Министерство обо­ро­ны Гре­ции.

Сочинения:

The battle for Greece 1940–1941. Athens, 1949.