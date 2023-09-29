Осве́нцим

Осве́нцим ( нем. Auschwitz, пол. Oświęcim) — крупнейший комплекс концентрационных лагерей, устроенных нацистской Германией на территории оккупированной Польши вблизи г. Освенцим. Создан по распоряжению Г. Гиммлера от 27 апреля 1940, состоял из трех основных лагерей: Освенцим I, Освенцим II (Аушвиц-­Биркенау), Освенцим III (Моновиц). Использовался для обеспечения рабочей силой предприятий СС и химического концерна «ИГ Фарбен-­индустри», а также для массового уничтожения заключенных и проведения над ними медицинских экспериментов. В О. было уничтожено от 1,1 до 1,6 млн человек, среди которых большинство было евреями. 27 января 1945 оставшиеся в живых заключенные (около 7 тыс.) были освобождены советскими вой­сками. С 1947 — музей Аушвиц-­Биркенау.

Лит. : Агамбен Дж . Homo sacer. Что остается после Освенцима: архив и свидетель / Пер. с ит. М., 2012; Klee E. Auschwitz. Tater, Gehilfer, Opfer und was aus ihnen wurde: Ein Personenlexikon. Frankfurt am Main, 2013; Полян П. М. Жизнь и смерть в аушвицком аду. М., 2018. И. А. Кукушкина.