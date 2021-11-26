КРИППСА МИССИЯ

КРИППСА МИССИЯ - миссия британского правительства в Индию.

В мар­те - апреле 1942 года, воз­глав­ляв­шая­ся Р.С. Крип­псом . Цель Криппса миссии - про­ве­де­ние пе­ре­го­во­ров с ли­де­ра­ми ве­ду­щих индийских пар­тий об ор­га­ни­за­ции от­по­ра воз­мож­но­му японскому втор­же­нию в Южную Азию. В об­мен на со­гла­сие ли­де­ров ве­ду­щих индийских пар­тий при­знать от­вет­ст­венность Ве­ли­ко­бри­та­нии за обо­ро­ну Ин­до­ста­на и под­дер­жать во­енные уси­лия Лон­до­на в Южно-Ази­атском ре­гио­не британское пра­ви­тель­ст­во зая­ви­ло о го­тов­но­сти по окон­ча­нии вой­ны пре­дос­та­вить Бри­тан­ской Ин­дии пра­ва до­ми­нио­на, вклю­чить в её со­став про­вин­ции и кня­же­ст­ва т. н. ту­зем­ной Ин­дии, ес­ли они то­го по­же­лают, ли­бо пре­дос­та­вить им так­же пра­ва до­ми­нио­нов. По­сколь­ку пред­ло­же­ния британского пра­ви­тель­ст­ва не пред­по­ла­га­ли из­ме­не­ния ста­ту­са её вла­де­ний на Ин­до­ста­не до окон­ча­ния вой­ны, круп­ней­шая индийская пар­тия Ин­дий­ский на­цио­наль­ный кон­гресс от­верг­ла их, в ре­зуль­та­те че­го Криппса миссия окон­чи­лась про­ва­лом.

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