ГРАЦИАНИ (Graziani) Родольфо
Итальянский государственный и военный деятель.
В 1901 поступил на воен. службу. Участник 1-й мировой войны, был дважды ранен. В 1921–31 служил в колониальных войсках в Ливии, участвовал в подавлении ряда восстаний местного населения. С 1923 бригадный генерал, с 1930 дивизионный генерал. В 1930–32 вице-губернатор Киренаики. В 1932–34 команд. армейским корпусом. В 1935–36 губернатор Итал. Сомали, командовал Юж. армией во время итало-эфиоп. войны 1935–36 (см. Итало-эфиопские войны). В мае 1936 Г. было присвоено звание маршала и пожалован титул маркиза Негелли. В авг. 1936 – нояб. 1937 вице-король Эфиопии, аннексированной Италией. В нач. 2-й мировой войны занимал должности нач. генштаба сухопутных войск (с 31.10.1939) и одновременно (с 30.6.1940) главнокоманд. итал. войсками в Сев. Африке. 9.2.1941 после ряда поражений итал. войск от англичан в Ливии отправлен в отставку. С 27.9.1943 воен. министр «Республики Сало», созданной Б. Муссолини на севере Италии, с авг. 1944 одновременно командовал Лигурийской армией (впоследствии группой армий). В ночь с 29 на 30.4.1945 подписал акт о капитуляции итал. армии. По обвинению в гос. измене в мае 1950 приговорён к 19 годам тюремного заключения, в августе того же года амнистирован. С 1952 поч. пред. неофашистской партии Итал. социальное движение.
Автор: Токарева Е.В.