АНГЛО-ФРАНКО-ТУРЕЦКИЙ ДОГОВОР

Договор о взаимопомощи между Турцией , Великобританией и Францией , подписан в Анкаре 19.10.1939 со сроком действия 15 лет.

Развивал положения англо-турецкой и франко-турецкой деклараций от 12.05 и 23.06.1939. Был вызван началом Второй мировой войны и провалом советско-турецких консультаций, состоявшихся в сентябре 1939. Содержал положения о взаимной помощи сторон в случае актов агрессии, совершенных против Турции, Великобритании и Франции в бассейне Средиземного моря, и предусматривал возможность сохранения не только трех, но и двухсторонних обязательств участников. Фактически А.-ф.-т. д. явился реакцией держав-подписантов на возрастание германской и советской угрозы, обеспечив нейтралитет Анкары в период Второй мировой войны, несмотря на боевые действия в Средиземноморском регионе.

Автор статьи: Сергеев Е.Ю.

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