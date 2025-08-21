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Канун Первой Мировой войны. К власти в России приходит Николай Второй.

В 1882—1907гг. происходит образование Тройственного союза и Антанты.

1904—1905гг. — провальная для России Русско-японская война. И почти сразу же мир охватывает волна революций. По планете шествует эпидемия «испанки». Человечество переходит от традиционного аграрного общества к индустриальной цивилизации. Это символ и развития России и мира, и растущих противоречий.

Рост противоречий между державами мира накануне Первой мировой войны очевиден. Подъем национальных движений европейских стран обостряют взаимоотношения государств. В мире – от Европы до Нового света появляется множество новых и не очень новых понятий, которые, по сути, определят историю ХХ века. Империализм, национализм, фашизм становятся лейтмотивом.