ПАЛЕОЛОГ МОРИС ЖОРЖ

ПАЛЕОЛОГ МОРИС ЖОРЖ - французский дипломат, историк, член Французской академии (1928 год).

Сын румынского ре­во­лю­цио­не­ра А. Па­лео­ло­гу, в 1848 году эмиг­ри­ро­вав­ше­го во Фран­цию. Окон­чил Сво­бод­ную шко­лу по­ли­тических на­ук в Па­ри­же (1880 год). За­тем слу­жил в МИД Фран­ции. В мар­те 1881 года впер­вые по­бы­вал в Рос­сии с по­ру­че­ни­ем пе­ре­дать французскому по­слу сроч­ные сек­рет­ные ин­ст­рук­ции по­сле убий­ст­ва императора Алек­сан­д­ра II.

Сек­ре­тарь французских по­сольств в Тан­же­ре (Ма­рок­ко), Ки­тае, Ита­лии (1881-1886 годы); со­труд­ник ин­фор­мационного (раз­ве­ды­вательного) от­де­ле­ния МИД (1886-1893 годы) и ап­па­ра­та ми­ни­ст­ра иностранных дел (1893-1901 годы); уча­ст­во­вал в рас­сле­до­ва­нии Дрей­фу­са де­ла (днев­ни­ки Палеолога опубликовал: «Jour­nal de l’affaire Dreyfus, 1894-1899», 1955 год).

Ди­рек­тор Российского департамента МИД (1903-1906 годы). Ди­пло­ма­тический агент (1907-1909 годы), по­слан­ник (1909-1912 годы) в Бол­га­рии. Ди­рек­тор По­ли­тического департамента МИД (1912-1914 годы, заместитель ди­рек­то­ра в 1901-1903 годах). По­сол в Рос­сии (1914-1917 годы).

Ак­тив­ный уча­ст­ник ме­ж­ду­народных пе­ре­го­во­ров, не­по­сред­ст­вен­но пред­ше­ст­во­вав­ших на­ча­лу 1-й ми­ро­вой вой­ны. Спо­соб­ст­во­вал всту­п­ле­нию Ру­мы­нии в вой­ну на сто­ро­не стран Ан­тан­ты, до­би­вал­ся мак­си­маль­но ши­ро­ко­го уча­стия российских войск в на­сту­пательных дей­ст­ви­ях на Ру­мын­ском фрон­те, на­прав­ле­ния российского экс­пе­диционного кор­пу­са во Фран­цию. В на­ча­ле Февральской ре­во­лю­ции 1917 года за­яв­лял министру иностранных дел Н. Н. По­кров­ско­му, что император Ни­ко­лай II мо­жет со­хра­нить власть, не­мед­лен­но на­зна­чив пра­ви­тель­ст­во, «вну­шаю­щее до­ве­рие Ду­ме», или пра­ви­тель­ст­во, состоящее из чле­нов Временного комитета Государственной ду­мы, и лич­но объ­я­вив на­ро­ду и вой­скам о на­ча­ле «но­вой эры».

Ещё до при­зна­ния Фран­ци­ей российского Временного пра­ви­тель­ст­ва зая­вил его министру иностранных дел П. Н. Ми­лю­ко­ву о «са­мой дея­тель­ной и са­мой со­чув­ст­вен­ной под­держ­ке» при ус­ло­вии даль­ней­ше­го уча­стия Рос­сии в вой­не. Скеп­ти­че­ски оце­ни­вал дее­спо­соб­ность но­во­го пра­ви­тель­ст­ва; уже в пер­вые не­де­ли по­сле Февральской ре­во­лю­ции от­ме­чал, что во­енная и гражданская ад­ми­ни­ст­ра­ции дез­ор­га­ни­зо­ва­ны, «ут­вер­жда­ет­ся ти­ра­ния» Пет­ро­со­ве­та, «дес­по­тизм край­них пар­тий, за­си­лье уто­пи­стов и анар­хи­стов», «от­каз от всех на­цио­наль­ных стрем­ле­ний».

Счи­тал, что французские со­циа­ли­сты, в т. ч. при­быв­ший в Рос­сию со специальной мис­си­ей министра воо­ру­же­ний А. То­ма, фак­ти­че­ски ка­пи­ту­ли­ро­ва­ли пе­ред при­зы­ва­ми российских со­циа­ли­стов об от­кры­тии мир­ных пе­ре­го­во­ров на прин­ци­пах от­ка­за от «ан­нек­сий и кон­три­бу­ций». Был ото­зван во Фран­цию, вы­ехал из Пет­ро­гра­да 03(16).05.1917 года. До 1920 года в ап­па­ра­те МИД, его ге­не­раль­ный сек­ре­тарь, за­тем в от­став­ке.

Ав­тор ра­бот по ис­то­рии ме­ж­ду­нар. от­но­ше­ний, ли­те­ра­ту­ро­ве­де­нию , ис­кус­ст­во­ве­де­нию, а так­же по ис­то­рии Рос­сии: «Le roman tragique de l’em­pe­reur Alexandre II» (1923 год, русский перевод: «Алек­сандр II и кня­ги­ня Юрь­ев­ская», 1924 ; ре­принт­ное издание, 1991 год), «Alexandra-F ́eo­do­rowna Impératrice de Russie» (1932 год), «Guillaume II et Nicolas II» (1934 год), «Ale­xandre Ier: un tsar énigmatique» (1937 год), «Les pr ́ecurseurs de L ́enine» (1938 год), «L’ ́ec­roulement du tsarisme» (1939 год), «Aux por­tes du jugement dernier: ́Elisabeth-F ́eo­do­rowna, grande-duchesse de Russie» (1940 год).

Многие ра­бо­ты Палеолога не­од­но­крат­но пе­ре­из­да­ва­лись на раз­ных язы­ках. Под­роб­ные днев­ни­ки Палеолога за 1914-1917 годы («La Russie des tsars pendant la Grande guerre», vol. 1-3, 1921-1922 годы; «Au Quai d’Orsay à la veille de la tourmente: journal, 1913-1914 годы», 1947 год; русский перевод: «Цар­ская Рос­сия во вре­мя ми­ро­вой вой­ны», 1923 год; 2-е издание, 1991 год; «Цар­ская Рос­сия на­ка­ну­не ре­во­лю­ции», 1923 год; 3-е издание, 1996 год) - важ­ный ис­точ­ник по ис­то­рии ме­ж­ду­народных от­но­ше­ний и по­ли­тической ис­то­рии Рос­сии в пе­ри­од 1-й ми­ро­вой вой­ны и Февральской ре­во­лю­ции 1917 года.

Сочинения:

Romantisme et diplomatie: Talleyrand, Metternich, Chateaubriand. P., 1924

Un grand réaliste. Cavour. P., 1926

Les entretiens de l’impératrice Eugénie. P., 1928

Un prélude а̀ l’invasion de la Belgique: le plan Schlieffen, 1904. P., 1932

Un grand tournant de la po­li­tique mondiale (1904–1906). P., 1934

Élisa­beth, impératrice d’Autriche: Suivi de trois bio­graphies inédites: la Sémiramis du Nord, la Tsarine Élisabeth-Pétrovna, Une maîtresse de Henri IV. P.;

Gen., 1958.

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