ПАЛЕОЛОГ МОРИС ЖОРЖ
ПАЛЕОЛОГ МОРИС ЖОРЖ - французский дипломат, историк, член Французской академии (1928 год).
Сын румынского революционера А. Палеологу, в 1848 году эмигрировавшего во Францию. Окончил Свободную школу политических наук в Париже (1880 год). Затем служил в МИД Франции. В марте 1881 года впервые побывал в России с поручением передать французскому послу срочные секретные инструкции после убийства императора Александра II.
Секретарь французских посольств в Танжере (Марокко), Китае, Италии (1881-1886 годы); сотрудник информационного (разведывательного) отделения МИД (1886-1893 годы) и аппарата министра иностранных дел (1893-1901 годы); участвовал в расследовании Дрейфуса дела (дневники Палеолога опубликовал: «Journal de l’affaire Dreyfus, 1894-1899», 1955 год).
Директор Российского департамента МИД (1903-1906 годы). Дипломатический агент (1907-1909 годы), посланник (1909-1912 годы) в Болгарии. Директор Политического департамента МИД (1912-1914 годы, заместитель директора в 1901-1903 годах). Посол в России (1914-1917 годы).
Активный участник международных переговоров, непосредственно предшествовавших началу 1-й мировой войны. Способствовал вступлению Румынии в войну на стороне стран Антанты, добивался максимально широкого участия российских войск в наступательных действиях на Румынском фронте, направления российского экспедиционного корпуса во Францию. В начале Февральской революции 1917 года заявлял министру иностранных дел Н. Н. Покровскому, что император Николай II может сохранить власть, немедленно назначив правительство, «внушающее доверие Думе», или правительство, состоящее из членов Временного комитета Государственной думы, и лично объявив народу и войскам о начале «новой эры».
Ещё до признания Францией российского Временного правительства заявил его министру иностранных дел П. Н. Милюкову о «самой деятельной и самой сочувственной поддержке» при условии дальнейшего участия России в войне. Скептически оценивал дееспособность нового правительства; уже в первые недели после Февральской революции отмечал, что военная и гражданская администрации дезорганизованы, «утверждается тирания» Петросовета, «деспотизм крайних партий, засилье утопистов и анархистов», «отказ от всех национальных стремлений».
Считал, что французские социалисты, в т. ч. прибывший в Россию со специальной миссией министра вооружений А. Тома, фактически капитулировали перед призывами российских социалистов об открытии мирных переговоров на принципах отказа от «аннексий и контрибуций». Был отозван во Францию, выехал из Петрограда 03(16).05.1917 года. До 1920 года в аппарате МИД, его генеральный секретарь, затем в отставке.
Автор работ по истории междунар. отношений, литературоведению, искусствоведению, а также по истории России: «Le roman tragique de l’empereur Alexandre II» (1923 год, русский перевод: «Александр II и княгиня Юрьевская», 1924 ; репринтное издание, 1991 год), «Alexandra-F ́eodorowna Impératrice de Russie» (1932 год), «Guillaume II et Nicolas II» (1934 год), «Alexandre Ier: un tsar énigmatique» (1937 год), «Les pr ́ecurseurs de L ́enine» (1938 год), «L’ ́ecroulement du tsarisme» (1939 год), «Aux portes du jugement dernier: ́Elisabeth-F ́eodorowna, grande-duchesse de Russie» (1940 год).
Многие работы Палеолога неоднократно переиздавались на разных языках. Подробные дневники Палеолога за 1914-1917 годы («La Russie des tsars pendant la Grande guerre», vol. 1-3, 1921-1922 годы; «Au Quai d’Orsay à la veille de la tourmente: journal, 1913-1914 годы», 1947 год; русский перевод: «Царская Россия во время мировой войны», 1923 год; 2-е издание, 1991 год; «Царская Россия накануне революции», 1923 год; 3-е издание, 1996 год) - важный источник по истории международных отношений и политической истории России в период 1-й мировой войны и Февральской революции 1917 года.
Сочинения:
Romantisme et diplomatie: Talleyrand, Metternich, Chateaubriand. P., 1924
Un grand réaliste. Cavour. P., 1926
Les entretiens de l’impératrice Eugénie. P., 1928
Un prélude а̀ l’invasion de la Belgique: le plan Schlieffen, 1904. P., 1932
Un grand tournant de la politique mondiale (1904–1906). P., 1934
Élisabeth, impératrice d’Autriche: Suivi de trois biographies inédites: la Sémiramis du Nord, la Tsarine Élisabeth-Pétrovna, Une maîtresse de Henri IV. P.;
Gen., 1958.