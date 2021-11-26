КЛУБАШИ

КЛУБАШИ - политическое течение и партия в Черногории в начале XX века.

В 1906 году группа депутатов черногорской Скупщины объединилась под руководством воеводы Ш. Петровича в «Народный клуб». На его базе была создана Народная партия Черногории, члены которой получили название «клубаши». В 1907 году по образцу документов радикальных партий Сербии и Воеводины были разработаны программа и устав партии. Они содержали требования предоставления жителям Черногории широких политических свобод, введения всеобщего тайного избирательного права и реформы системы просвещения.

Во внешней политике клубаши выступали за союз с Россией и балканскими народами, за политическое объединение с Сербией. Возглавляли либеральное правительство в 1906-1907 годах, но не смогли выполнить ни одного требования своей программы. В знак протеста против усиления режима личной власти князя Ни­ко­лы I Пет­ро­ви­ча Не­го­ша в сентябре 1907 года бойкотировали выборы, что привело к роспуску партии и закрытию её печатного органа газеты «Народна мисао». В 1909 году клубаши инициировали создание тайной революционной организации в Под­го­ри­це . В 1912-1913 годах входили в коалиционное правительства Черногории.

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