ИТАЛО-ФРАНЦУЗСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ 1912

ИТАЛО-ФРАНЦУЗСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ 1912 года - соглашение о раз­гра­ни­че­нии сфер влия­ния в Северной Аф­ри­ке.

За­клю­че­но 28 октября в Па­ри­же в фор­ме об­ме­на но­та­ми ме­ж­ду пре­мьер-министр Фран­ции Р. Пу­ан­ка­ре и по­слом Ита­лии Т. Тит­то­ни. До за­клю­че­ния со­гла­ше­ния Тур­ция по Ло­занн­ско­му мир­но­му до­го­во­ру 1912 года пе­ре­да­ла Ита­лии Ли­вию (Три­по­ли­та­нию и Ки­ре­наи­ку). Итальянское пра­ви­тель­ст­во, вос­поль­зо­вав­шись объ­яв­ле­ни­ем Фран­ци­ей про­тек­то­ра­та над Ма­рок­ко (1912 год), до­би­ва­лось от неё при­зна­ния прав Ита­лии на Ли­вию.

По итало-французскому соглашению сто­ро­ны под­твер­ди­ли обо­юд­ное на­ме­ре­ние не пре­пят­ст­во­вать друг дру­гу во всех пред­при­ни­мае­мых дей­ст­ви­ях (Фран­ции - в Ма­рок­ко, Ита­лии - в Ли­вии) и со­гла­си­лись вза­им­но обес­печить друг дру­гу на этих тер­ри­то­ри­ях ре­жим наи­бо­лее бла­го­при­ят­ст­вуе­мых на­ций.

4 мая 1913 года к со­гла­ше­нию при­сое­ди­ни­лась Ис­па­ния.

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