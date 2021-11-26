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ГУСТАВ V
ГУСТАВ V - шведский король.
Из династии Бернадотов, сын Оскара II. С 1905 года был фактическим правителем Швеции при больном отце, проводил политику мирного расторжения унии с Норвегией (1905). Выступал за укрепление обороноспособности и сохранение нейтралитета Швеции в 1-й и 2-й мировых войнах. После 1917 года согласился на введение парламентской ответственности правительства и способствовал интеграции социал-демократии в руководство страны.
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