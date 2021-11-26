ГРЕЙ (Grey) Эдвард, 3-й баронет, 1-й виконт Грей оф Фаллодон (Grey of Fallodon)
Британский государственный деятель.
Окончил колледж в Оксфорде. В 1882 пожалован титулом баронета. С 1885 чл. парламента от Либеральной партии. В 1892–95 зам. мин. ин. дел. Зарекомендовал себя сторонником активной колониальной экспансии Великобритании. Во время англо-бурской войны 1899–1902 выступал за использование жёстких методов борьбы с бурами, требовал отказа Великобритании от политики «блестящей изоляции», приветствовал заключение англо-французского соглашения 1904. В 1905 занял пост мин. ин. дел. Продолжал политику сближения с Францией, заключил англо-рус. соглашение (1907), способствовавшее оформлению Антанты. Во время марокканских кризисов 1905, 1911 активно поддержал Францию, в то же время предпринимал попытки достичь соглашения с Германией (по вопросу о строительстве Багдадской железной дороги, о разделе португ. колоний и др.). Активно практиковал методы тайной дипломатии, заключил большое количество секретных договоров (с Россией, Италией и др. странами). В 1916 вышел в отставку и был пожалован титулом виконта. В 1918 один из инициаторов создания Лиги Наций. В кон. 1919 возглавил специальную брит. миссию в США. С 1927 полностью отошёл от политики. Мемуары Г. «Twenty five years, 1892–1916» (1925) представляют интерес для изучения предыстории и истории Первой мировой войны 1914–18.
Автор статьи: Прокопов А.Ю.