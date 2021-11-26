ГААГСКИЕ КОНФЕРЕНЦИИ МИРА 1899 И 1907 ГОДОВ

ГААГСКИЕ КОНФЕРЕНЦИИ МИРА 1899 И 1907 ГОДОВ - ме­ж­ду­народные кон­фе­рен­ции, со­сто­яв­шие­ся в 1899 и 1907 годах в Гаа­ге (Ни­дер­лан­ды).

Име­ли це­лью ог­ра­ни­че­ние рос­та воо­ру­же­ний, вы­ра­бот­ку мир­ных спо­со­бов ре­ше­ния ме­ж­ду­народных спо­ров , а так­же ко­ди­фи­ци­ро­ва­ние норм, от­но­ся­щих­ся к ог­ра­ни­че­нию воо­ру­же­ния, воз­ник­но­ве­нию и ве­де­нию вой­ны.

1-я мир­ная кон­фе­рен­ция со­стоя­лась по ини­циа­ти­ве Рос­сии 06.05-17.07.1899 года. В ней уча­ст­во­ва­ли 109 де­ле­га­тов от 26 стран Ев­ро­пы, Азии и Аме­ри­ки. За­клю­че­ны три кон­вен­ции и при­ня­ты три дек­ла­ра­ции.

2-я мир­ная кон­фе­рен­ция со­стоя­лась по ини­циа­ти­ве США 02.06-05.10.1907 года. На ней бы­ли пред­став­ле­ны 44 го­су­дар­ст­ва (в т. ч. 19 аме­ри­кан­ских). Пе­ре­смот­ре­ны кон­вен­ции 1899 года и при­ня­ты 10 но­вых, но об­щее со­гла­ше­ние о ра­зо­ру­же­нии не бы­ло вы­ра­бо­та­но, хо­тя кон­фе­рен­ци­ей бы­ли вве­де­ны различные ог­ра­ни­че­ния та­ких дей­ст­вий, как ми­ни­ро­ва­ние, бом­бар­ди­ров­ка не­ук­ре­п­лён­ных го­ро­дов, при­ме­не­ние си­лы для взи­ма­ния внеш­них дол­гов, оп­ре­де­ле­ны пра­ва ней­траль­ных го­су­дарств на пе­ри­од во­енных дей­ст­вий, соз­дан ме­ж­ду­народный тре­тей­ский суд, дос­тиг­ну­то со­гла­ше­ние о не­об­хо­ди­мо­сти фор­маль­но­го объ­яв­ле­ния вой­ны пе­ред на­ча­лом бое­вых дей­ст­вий.

Гаагские кон­фе­рен­ции мира спо­соб­ст­во­ва­ли вы­ра­бот­ке основных по­ло­же­ний пра­ва вой­ны, за­кре­п­лён­ных в кон­вен­ци­ях : «О мир­ном ре­ше­нии ме­ж­ду­на­род­ных столк­но­ве­ний», «Об ог­ра­ни­че­нии об­ра­ще­ния к си­ле для взы­ска­ния по до­го­вор­ным дол­го­вым обя­за­тель­ст­вам» (кон­вен­ция Дра­го - Пор­те­ра по фа­ми­ли­ям ав­то­ров - пред­ста­ви­те­лей Ар­ген­ти­ны и США), «Об от­кры­тии во­ен­ных дей­ст­вий», «О за­ко­нах и обы­ча­ях су­хо­пут­ной вой­ны», «О пра­вах и обя­зан­но­стях ней­траль­ных дер­жав и лиц в су­хо­пут­ной вой­не», «О по­ло­же­нии не­при­ятель­ских тор­го­вых су­дов при от­кры­тии во­ен­ных дей­ст­вий», «Об об­ра­ще­нии тор­го­вых су­дов в су­да во­ен­ные», «Об ус­та­нов­ке ав­то­ма­ти­че­ских кон­такт­ных под­вод­ных мин», «О бом­бар­ди­ров­ке мор­ски­ми си­ла­ми во вре­мя вой­ны», «О при­ме­не­нии к мор­ской вой­не на­чал Же­нев­ской кон­вен­ции 1864 года», «О не­ко­то­рых ог­ра­ниче­ни­ях в поль­зо­ва­нии пра­вом за­хва­та в мор­ской вой­не», «О пра­вах и обя­зан­но­стях ней­траль­ных дер­жав в мор­ской вой­не». Та­ким об­ра­зом, Гаагские кон­фе­рен­ции мира реа­ли­зо­вали идеи ме­ж­ду­на­род­но-пра­во­вой ко­ди­фи­ка­ции средств и спо­со­бов ве­де­ния вой­ны. Пра­ви­ла ве­де­ния вой­ны, за­кре­п­лён­ные на кон­фе­рен­ци­ях, со­хра­ня­ют свою ак­ту­аль­ность и дей­ст­ву­ют до на­стоя­ще­го вре­ме­ни. Они пред­став­ля­ют со­бой ос­но­ву даль­ней­ше­го раз­ви­тия пра­во­вых норм, рег­ла­мен­ти­рую­щих при­ме­не­ние во­енной си­лы в воо­руженных кон­флик­тах.

Важ­ным ре­аль­ным но­во­вве­де­ни­ем ста­ло соз­да­ние по­сто­ян­но­го ар­бит­раж­но­го су­да - пред­ше­ст­вен­ни­ка по­сто­ян­но­го Ме­ж­ду­народного су­да ООН и Ме­ж­ду­народного уго­лов­но­го су­да .

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