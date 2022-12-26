МЮНХЕНСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ 1938 Мюнхенское соглашение 1938 — договор о передаче Судетской области (Чехословакия) Германии.

Мюнхенское соглашение 1938 — договор о передаче Судетской области (Чехословакия) Германии. Было подписано в Мюнхене в ночь с 29 на 30 сентября 1938 главами правительств Германии, Великобритании, Франции и Италии — А. Гитлером , Н. Чемберленом , Э. Даладье и Б. Муссолини . М. с. касалось территориальной целостности и перспектив существования Чехословакии как суверенного государства. Делегация Чехословакии — представитель МИД Х. Масаржик и посол в Германии В. Мастны — тоже находилась в Мюнхене, в резиденции Фюрербау, где проходили переговоры четырех держав, однако ее члены не были допущены к обсуждению условий соглашения и ожидали вердикта в другом помещении. Только после завершения заседания четверки их ознакомили с содержанием достигнутого соглашения, и под давлением они были вынуждены подписать договор с Германией, согласно которому до 10 октября 1938 Чехословакия должна была передать Германии часть своей территории — Судетскую область со всеми находящимися там сооружениями, укреплениями, фабриками и заводами, запасами сырья, путями сообщения и др. Специально оговаривалось, что чехословацкое правительство несет ответственность за то, что освобождение территории будет проведено без повреждения указанных сооружений. Кроме того, соглашение четырех держав содержало инициированные Польшей и Венгрией почти ультимативные требования к Чехословакии урегулировать с этими странами территориальные разногласия, связанные с областями компактного проживания в Чехословакии поляков и венгров. Президент Чехословакии Э. Бенеш в тот же день, 30 сентября, принял к исполнению мюнхенские условия, не согласовав свое решение с Национальным собранием. 1 октября германские войска перешли границу и вскоре заняли всю Судетскую область. 2 октября польская армия оккупировала Тешинскую область, а спустя месяц Венгрия, имея на руках решение Первого Венского арбитража, аннексировала южные районы Словакии и Подкарпатской Руси с городами Ужгород и Мукачево. Таким образом, осенью 1938 усилиями гитлеровской Германии при попустительстве, граничащей с со­участием, держав — победительниц в Первой мировой войне начался процесс расчленения Чехословакии, который нацисты с успехом завершили в 1939.

Принятый в Мюнхене документ относится к ключевым политическим решениям ХХ в.; он в значительной степени повлиял на развязывание гитлеровской Германией Второй мировой войны . М. с. явилось апогеем начавшейся за много лет до этого и проводимой главным образом Англией и Францией политики умиротворения агрессора. Пришедший к власти в Германии в 1933 Гитлер последовательно, шаг за шагом двигался по пути реванша за поражение в Первой мировой войне и унизительные условия Версальского мира с целью завоевания для немцев жизненного пространства и доказательства превосходства арийской расы. При молчаливом согласии Англии и Франции, в нарушение условий мирного договора Германии было позволено стремительно развернуть строительство армии и флота и осуществить ремилитаризацию Рейнской зоны. Выход Германии из Локарнских соглашений о нерушимости послевоенных европейских границ и последовавший весной 1938 аншлюс Австрии стали очередными звеньями в цепи фактов, отражавших серьезный кризис Версальско-Вашингтонской системы миропорядка.

Формальным поводом для территориального притязания Германии стало проживание в Судетской области этнических немцев, составлявших около 90 % населения региона (в целом их доля среди населения страны приближалась к 30 %). Это обстоятельство позволило Гитлеру в ультимативной форме потребовать присоединения Судетской области к Германии под предлогом реализации права наций на самоопределение. Основной причиной стал высокий экономический потенциал Судетской области, находившиеся там машиностроительные и военные предприятия, выгодное стратегическое положение.

Для реализации своих планов Германия всячески стимулировала и поддерживала сепаратистские настроения в Судетах и движение под руководством национал-сепаратистской Судетской немецкой партии во главе с К. Генлейном. Деятельность сепаратистов спровоцировала на протяжении 1938 два так называемых судетских кризиса. Второй из них, начавшийся 7 сентября, привел в конечном итоге к Мюнхенскому сговору.

Совещанию предшествовали проходившие в течение сентября переговоры глав правительств заинтересованных сторон (в первую очередь Чемберлена и Гитлера), которые в итоге свелись к декларации: Гитлер утверждал, что не хочет войны с Англией и Францией, но вынужден встать на защиту «притесняемых» в Чехословакии судетских немцев. Чемберлен и Даладье заявляли, что в случае войны они будут на стороне Чехословакии, но если Германия откажется от военного решения, то получит желаемое. В итоге 15 сентября на встрече Чемберлена и Гитлера английский премьер дал согласие на передачу Судетской области Германии в обмен на обещание Гитлера не начинать войну. 22—23 сентября на очередной встрече с Чемберленом в Бад-Годесберге Гитлер предъявил требования, составившие так называемый Годесбергский меморандум, в котором к прежним условиям было добавлено требование проведения плебисцитов о территориальной и государственной принадлежности в тех регионах Чехословакии, где доля этнических немцев была не менее 50 %. Параллельно через своих послов в Праге Англия и Франция оказывали давление на президента Чехословакии заявляя, что «необходимо уступить Германии районы, населенные преимущественно судетскими немцами, чтобы избежать общеевропейской войны...», а в случае непринятия этих предложений Франция предупреждала об отказе выполнять заключенный с Чехословакией договор о взаимопомощи.

В это же время Советский Союз, сохранявший еще интернациональную верность коминтерновскому курсу и находившийся в тот момент на пике антифашистской направленности своей внешней политики и веры в действенность идеи коллективной безопасности, ставил вопрос в Лиге Наций о коллективной поддержке Чехословакии в противостоянии германской агрессии. СССР был согласен при определенных условиях даже в одностороннем порядке оказать ей военную помощь. Однако позиция, занятая в Лиге Наций Англией и Францией, заявления Польши и Румынии о запрете переброски советских войск через их территории на помощь Чехословакии и нерешительная позиция самого президента Э. Бенеша сделали невозможной реальную защиту Чехословакии.

Лит .: The Munich Crisis, 1938: Prelude to World War II / Ed. by I. Lukes, E. Goldstein. London, 1999; Богатуров А. Д. Кризис Версальского порядка (1933—1937) // Системная история международных отношений. Т. I. События 1918—1945. М., 2000; Мельтюхов М. И. Советско-польские войны. Военно-политическое противостояние 1918—1939 гг. М., 2001; Мюнхенское соглашение 1938 года: История и современность. Материалы международной научной конференции. Москва, 15—16 октября 2008 г. / Под ред. Н. С. Лебедевой, М. Волоса. М., 2009; Das Munchener Abkommen von 1938 in europaischer Perspektive / Hrsg. von J. Zarusky, M. Zuckert. Munchen, 2013; Entscheidungsstunde im Vorfeld von «Munchener Abkommen» und Zweitem Weltkrieg. Berlin, 2014; Мюнхен-1938: Падение в бездну Второй мировой. Сб. статей / Отв. ред. О. Г. Назаров, ред. В. Ю. Крашенинникова. М., 2018; Rybas S. J. Mnichov — Benesovo proroctvi. Praha, 2018; Мюнхенский сговор. Рассекреченные документы Службы внешней разведки Российской Федерации 1933—1939 годы / Сост. Л. Ф. Соцков. М., 2021. В. В. Ищенко.