МОНТРЁ КОНФЕРЕНЦИЯ 1936

Монтрё конференция 1936 — переговоры о режиме Черноморских проливов, проходившие 22 июня — 21 июля в городе Монтрё (Швейцария) с участием делегаций СССР, Турции, Великобритании, Франции, Болгарии, Румынии, Греции, Югославии, Австралии и Японии. Инициатором созыва конференции выступила Турция, предложившая пересмотреть положения Лозаннской конференции 1922—1923 с целью ремилитаризации проливов Босфор и Дарданеллы. Итальянская делегация не приняла участие в переговорах, мотивировав свое решение экономическими санкциями стран-участниц конференции против Италии в связи с итало-эфиопской войной. Предложения Великобритании, поддержанные Турцией, сводились к равному допуску любых военных кораблей всех держав в Черное море. Советская правка предполагала ограничение входа военных кораблей нечерноморских стран по классу, тоннажу и срокам пребывания, и разрешение черноморским странам проводить через проливы любые корабли. Позиция советской делегации была поддержана Францией, Румынией, Грецией и Югославией. 20 июля 1936 была подписана «Конвенция о режиме проливов». Согласно конвенции, за торговыми судами сохранялось право свободного прохода через проливы как в мирное, так и в военное время. Проход военных кораблей нечерноморских стран допускался при соблюдении ряда ограничений по типу, тоннажу, количеству судов, сроку их пребывания в Черном море с обязательным условием заблаговременного уведомления турецких властей о своем проходе. В случае вступления Турции в войну или сохранения ею нейтралитета режим проливов регулировался особыми правилами. По условиям Конвенции военные суда черноморских стран получали право свободного прохода через проливы с учетом особых правил в отношении линкоров и подводных лодок. Ст. 24 Конвенции упраздняла Международную комиссию по проливам, учрежденную Лозаннской конвенцией, а ее функции были переложены на турецкое правительство. Конвенция заключалась сроком на 20 лет с автоматическим продлением при условии отсутствия уведомления о ее денонсации за 2 года до окончания срока действия. Отдельные статьи могли быть пересмотрены каждые 5 лет. Конвенция ступила в силу для Турции 15 августа 1936, для остальных участников конференции 9 ноября 1936.

Лит. : Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с иностранными государствами. Вып. 9. № 33. М., 1938; Сиполс В. Я. Внешняя политика Советского Союза. 1936—1939 гг. М., 1987; Хормач И. А. От Лозанны до Монтре (Советский Союз и проблема Черноморских проливов в 1924—1936 гг.) // Россия и Черноморские проливы (XVIII—XX столетия). М., 1999; De Luca A. R. The Montreux Conference of 1936: a Diplomatic Study of Anglo-Soviet Rivalry at the Turkish Straits. Stanford University, 1973. Л. А. Садова .