ЛАВАЛЬ ПЬЕР

ЛАВАЛЬ ПЬЕР - французский государственный дея­тель.

Из мел­ко­бур­жу­аз­ной се­мьи. По­лу­чил юри­дическое об­ра­зо­ва­ние. В 1905 году всту­пил во Фран­цуз­скую со­циа­ли­сти­че­скую пар­тию (СФИО). В го­ды Первой ми­ро­вой вой­ны за­ни­мал па­ци­фи­ст­ские по­зи­ции. С 1919 года депутат пар­ла­мен­та от со­циа­ли­стов, с середины 1920-х годов фак­ти­чес­ки не­за­ви­си­мый де­пу­тат. В 1927-1944 се­на­тор. Не­од­но­крат­но за­ни­мал различные ми­ни­стер­ские по­сты. В январе 1931 года - январь 1932 года, январе - феврале 1932 года, ию­не 1935 года - январь 1936 года пре­мьер-министр, с октября 1934 года по июнь 1935 года министр иностранных дел. За­клю­чил Рим­ский пакт 1935 года с Ита­лией и Хо­ра - Ла­ва­ля со­гла­ше­ние 1935 года с Ве­ли­ко­бри­та­ни­ей, ис­поль­зо­ван­ные фа­ши­ст­ской Ита­ли­ей для раз­вя­зы­ва­ния аг­рес­сив­ной вой­ны про­тив Эфио­пии (смотри Ита­ло-эфи­оп­ские вой­ны). Под дав­ле­ни­ем об­щественного мне­ния 2 мая 1935 года под­пи­сал фран­ко-советский пакт о вза­им­ной по­мо­щи, од­на­ко про­ти­во­дей­ст­во­вал его ут­вер­жде­нию и всту­п­ле­нию в си­лу. С на­ча­ла Второй ми­ро­вой вой­ны вы­сту­пал за под­пи­са­ние Фран­ци­ей се­па­рат­но­го ми­ра с гит­ле­ров­ской Гер­ма­ни­ей. 23 июня 1940 года, по­сле раз­гро­ма французской ар­мии вер­мах­том в хо­де Фран­цуз­ской кам­па­нии 1940 года, за­нял пост государственного ми­ни­ст­ра в пра­ви­тель­ст­ве А. Ф. Пе­те­на. В ию­не - декабре 1940 года заместитель гла­вы пра­ви­тель­ст­ва, в апреле 1942 года- августе 1944 года пре­мьер-министр пра­ви­тель­ст­ва «Ви­ши», од­но­вре­мен­но министр иностранных дел, министр внутренних дел и министр ин­фор­ма­ции. Ак­тив­но со­труд­ни­чал с гит­ле­ров­ской Гер­ма­ни­ей, санк­цио­ни­ро­вал от­прав­ку на германские за­во­ды ква­ли­фи­цированных французских ра­бо­чих, аре­сты и де­пор­та­цию в ла­ге­ря смер­ти французских ев­ре­ев, пре­сле­до­ва­ние дея­те­лей Дви­же­ния Со­про­тив­ле­ния. По­сле вы­сад­ки на тер­рито­рии Фран­ции войск западных со­юз­ни­ков эва­куи­ро­ван нем­ца­ми на тер­ри­то­рию Гер­ма­нии в городе Зиг­ма­рин­ген, от­ку­да в мае 1945 года бе­жал в Ис­па­нию. В ию­ле за­дер­жан в Бар­се­ло­не и де­пор­ти­ро­ван в Ав­ст­рию в рас­по­ря­же­ние американской ок­ку­пации вла­стей. В августе 1945 года пе­ре­дан пра­ви­тель­ст­ву Фран­ции. Со­дер­жал­ся в тюрь­ме городе Френ, под Па­ри­жем. За государственную из­ме­ну при­го­во­рён в октябре 1945 года Выс­шим су­дом Фран­ции к смерт­ной каз­ни. Пе­ред при­ве­де­ни­ем при­го­во­ра в ис­пол­не­ние пы­тал­ся по­кон­чить жизнь са­мо­убий­ст­вом. Рас­стре­лян.