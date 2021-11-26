ГЕРМАНО-ПОЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ 1934
ГЕРМАНО-ПОЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ 1934 года - о мирном разрешении споров.
Подписано по инициативе А. Гитлера и Ю. Пилсудского в Берлине 26 января сроком на 10 лет. Ратифицировано 24.2.1934 года.
По соглашению стороны обязались основывать свои отношения на принципах Келлога - Бриана пакта 1928 года и искать решения возникающих спорных вопросов с помощью переговоров, без применения силы. В соглашении отмечалось, что оно не находится в противоречии с обязательствами, принятыми его участниками в отношении других государств, и призвано «облегчить для обоих правительств решение великой задачи по изысканию способа решения проблем политического, экономического и культурного плана», который будет «справедливо и экономно» учитывать их интересы.
С помощью Германо-польского соглашения Германия стремилась разрушить францскую систему союзов в Европе, прежде всего подорвать франко-польский союз 1921 года, противодействовать созданию «Восточного пакта» и советско-польскому сближению, которые рассматривались ею в качестве препятствий на пути ревизии условий Версальского мирного договора 1919 года. Польское правительство рассчитывало, что заключение Германо-польского соглашения исключит возможность германо-советского сближения, направленного против Польши, и позволит создать условия для развития в дальнейшем более тесных отношений с Германией на антисоветской основе.
Германо-польское соглашение способствовало дестабилизации обстановки в Европе в 1-й половине 1930-х годов; оно было с тревогой встречено как в СССР, так и во Франции, где стало одной из причин отставки кабинета К. Шотана. С помощью Германо-польского соглашения Германия достигла своих внешнеполитических целей. Приступив к подготовке войны против Польши, 28.4.1939 года она денонсировала соглашение.