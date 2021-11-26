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ГЕОРГ VI
ГЕОРГ VI - король Соединённого королевства Великобритании и Северной Ирландии (1936-1952), император Индии (1936-1947), глава Содружества (1949-1952).
Отец Елизаветы II. Из Виндзорской династии. Окончил военно-морской колледжи в Осборне и Дартмуте. В годы Первой мировой войны служил на флоте и в военно-морской авиации. В 1919-1920 году учился в Кембридже. Наследовал престол после отречения старшего брата Эдуарда VIII. Был сторонником политики умиротворения Германии и Италии, проводимой Н. Чемберленом. В годы Второй мировой войны активно поддерживал курс правительства У. Черчилля на разгром стран фашистского блока.
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