КОНРАД

КОНРАД (Konrad) - князь ма­зо­вец­кий и ку­яв­ский (с 1199 года), сердз­ско-лен­чиц­кий (с 1202 года).

Из ди­настии Пяс­тов, вто­рой сын Ка­зи­ми­ра II Спра­вед­ли­во­го (князь в 1177-1194 годы) и Еле­ны, пред­по­ло­жи­тель­но до­че­ри книязя ки­ев­ско­го и смо­лен­ско­го Рос­ти­сла­ва Мсти­сла­ви­ча.

По­сле смер­ти польского князя Меш­ко III Ста­ро­го (1126-1202 годы) по­сле­до­ва­тель­но под­дер­жи­вал по­ли­ти­ку стар­ше­го бра­та кра­ков­ско-сан­до­мир­ско­го кн. Ле­ше­ка Бе­ло­го (1186/1187-1227 годы). В 1202-1205 годы вое­вал с га­лиц­ки­ми князь­я­ми, но в основном под­дер­жи­вал с ни­ми хо­ро­шие и да­же со­юз­нические от­но­ше­ния.

В 1207 году же­нил­ся на Ага­фье, до­че­ри князя вла­ди­ми­ро-во­лын­ско­го Свя­то­сла­ва Иго­ре­ви­ча.

По­сле смер­ти стар­ше­го бра­та, поль­зу­ясь ма­ло­лет­ст­вом его на­след­ни­ка, Бо­ле­сла­ва V Стыд­ли­во­го, пы­тал­ся ов­ла­деть кра­ков­ским и сан­до­мир­ским уде­ла­ми. Два­ж­ды за­хва­ты­вал Кра­ков (1229-1232, 1241-1243 годы), но удер­жать его не су­мел, т. к. не по­лучил под­держ­ки кра­ков­ской феодальной зна­ти (мож­нов­лад­цев), ко­то­рой пре­ти­ли его буй­ный тем­пе­ра­мент, аван­тю­ризм и жес­то­кость.

Стре­мясь за­щи­тить свои на­следственные вла­де­ния Ма­зо­вию и Ку­я­вию от на­па­де­ний языч­ни­ков прус­сов, за­клю­чил в 1226 году до­го­вор с Тев­тон­ским ор­де­ном . В об­мен на кре­ще­ние прус­сов Конрад от­дал во вла­де­ние ор­де­ну Хел­минь­скую зем­лю.