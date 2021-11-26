ГАЛИФАКС ВУД ЭДУАРД ФРЕДЕРИК ЛИНДЛИ
ГАЛИФАКС ВУД ЭДУАРД ФРЕДЕРИК ЛИНДЛИ - первый граф Галифакс, британский государственный деятель.
Из аристократической семьи, инвалид с детства. Получил образование в Итоне и Оксфорде (1903 год). С 1910 года член Палаты общин британского парламента от Консервативной партии. В 1922-1924 и 1932-1935 годы министр просвещения, в 1924-1925 годы министр сельского хозяйства. В 1925 году пожалован титулом барона Ирвина. В 1925-1931 годы вице-король Индии; на этом посту сочетал репрессии против представителей национально-освободительного движения с конституционными маневрами в целях укрепления британского господства. В 1934 году пожалован титулом 3-го виконта Галифакса. В 1935-1937 годы лорд-хранитель печати, в 1935-1938 годы, 1940 году лидер Палаты лордов и заместитель премьер-министра. В ноябре 1937 года вёл переговоры с А. Гитлером о заключении германо-британского соглашения по территориальным вопросам и координации политики в отношении СССР. На посту министра иностранных дел (1938-1940 годы) проводил политику «умиротворения» нацистской Германии, кульминацией которой стало Мюнхенское соглашение 1938 года. В 1940-1946 годы британский посол в США. В 1944 году пожалован титулом 1-го графа Галифакса. Член британской делегации на конференции в Сан-Франциско 1945 года, которая стала 1-й сессией ООН. В 1947-1953 годы председатель Генерального консультативного совета Би-Би-Си.
Сочинения:
Fullness of days. L., 1957.