ГАХА ЭМИЛЬ

ГАХА ЭМИЛЬ - чешский государственный и политический деятель.

По об­ра­зо­ва­нию юрист. В 1925-1938 годах пре­зи­дент Вер­хов­но­го административного су­да. По­сле за­клю­че­ния Мюн­хен­ско­го со­гла­ше­ния 1938 года при под­держ­ке Гер­ма­нии 30.11.1938 года из­бран пре­зи­ден­том Че­хо­сло­ва­кии. 15.03.1939 года в Бер­ли­не под­пи­сал акт о ли­к­ви­да­ции не­за­ви­си­мо­сти Че­хо­сло­ва­кии. По­сле ок­ку­па­ции германскими вой­ска­ми Че­хии 16.03.1939 года на­зна­чен германскими вла­стя­ми государственным пре­зи­ден­том «Про­тек­то­ра­та Бо­ге­мия и Мо­ра­вия»; за­ни­мал этот пост до апреля 1945 года. 16.05.1945 года аре­сто­ван и при­вле­чён к су­ду как во­енный пре­ступ­ник; умер в тюрь­ме.

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