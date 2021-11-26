ДАЛАДЬЕ ЭДУАРД
ДАЛАДЬЕ ЭДУАРД - французский политический и государственный деятель.
Родился в семье булочника, получил историческое образование в Лионском университете. Участвовал в 1-й мировой войне. В 1919 году избран в палату депутатов от Республиканской партии радикалов и радикал-социалистов (РПРРС), председателем которой был в 1927-1931, 1935-1938, 1957-1958 годах. В 1924-1940 годах неоднократно входил в состав правительства. Председатель кабинета министров в январе - октябре 1933, январе - феврале 1934, апреле 1938 - марте 1940 годов.
Возглавляя РПРРС, Деладье участвовал в Народном фронте и способствовал его победе на парламентских выборах 1936 года. Проводил политику умиротворения нацистской Германии, подписал Мюнхенское соглашение 1938 года. 3.9.1939 года правительство Деладье объявило войну Германии, но вело «странную войну», завершившуюся летом 1940 года поражением Франции. В 1940 году интернирован правительством «Виши», в 1942 году предстал перед судом, затем депортирован в Германию.
В 1946-1958 годах член Национального собрания. В 1947-1954 годах возглавлял Объединение левых республиканцев. Выступал против колониальной войны Франции в Индокитае (1945-1954 годы) и создания Европейского оборонительного сообщества. После образования в 1958 году Пятой республики отошёл от участия в политической жизни.