ДАЛАДЬЕ ЭДУАРД

ДАЛАДЬЕ ЭДУАРД - французский политический и государственный деятель .

Ро­дил­ся в се­мье бу­лоч­ни­ка, по­лу­чил ис­то­рическое об­ра­зо­ва­ние в Ли­он­ском университете . Уча­ст­во­вал в 1-й ми­ро­вой вой­не. В 1919 году из­бран в па­ла­ту де­пу­та­тов от Рес­пуб­ли­кан­ской пар­тии ра­ди­ка­лов и ра­ди­кал-со­циа­ли­стов (РПРРС), пред­се­да­те­лем ко­то­рой был в 1927-1931, 1935-1938, 1957-1958 годах. В 1924-1940 годах не­од­но­крат­но вхо­дил в со­став пра­ви­тель­ст­ва. Председатель ка­би­не­та ми­ни­ст­ров в январе - октябре 1933, январе - феврале 1934, апреле 1938 - мар­те 1940 годов.

Воз­глав­ляя РПРРС, Деладье уча­ст­во­вал в На­род­ном фрон­те и спо­соб­ст­во­вал его по­бе­де на пар­ла­мент­ских вы­бо­рах 1936 года. Про­во­дил по­ли­ти­ку уми­ро­тво­ре­ния на­ци­ст­ской Гер­ма­нии, под­пи­сал Мюн­хен­ское со­гла­ше­ние 1938 года. 3.9.1939 года пра­ви­тель­ст­во Деладье объ­я­ви­ло вой­ну Гер­ма­нии, но ве­ло «стран­ную вой­ну», за­вер­шив­шую­ся ле­том 1940 года по­ра­же­ни­ем Фран­ции. В 1940 году ин­тер­ни­ро­ван пра­ви­тель­ст­вом «Ви­ши», в 1942 году пред­стал пе­ред су­дом, за­тем де­пор­ти­ро­ван в Гер­ма­нию.

В 1946-1958 годах член Национального со­б­ра­ния. В 1947-1954 годах воз­глав­лял Объ­е­ди­не­ние ле­вых рес­пуб­ли­кан­цев. Вы­сту­пал про­тив ко­ло­ни­аль­ной вой­ны Фран­ции в Ин­до­ки­тае (1945-1954 годы) и соз­да­ния Ев­ро­пей­ско­го обо­ро­ни­тель­но­го со­об­ще­ст­ва. По­сле об­ра­зо­ва­ния в 1958 году Пя­той рес­пуб­ли­ки ото­шёл от уча­стия в по­ли­тической жиз­ни.