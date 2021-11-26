БЕРЛИНСКИЙ ПАКТ 1940

Соглашение о союзе между Германией, Италией, Японией и рядом других государств.

Б. п., первоначально называвшийся также Тройственным пактом, подтвердил союзные отношения трех государств, возникшие при заключении Антикоминтерновского пакта .

После заключения Советско-германского пакта о ненападении 1939 политика Германии официально перестала носить антисоветский характер, что сделало неудобным дальнейшее существование официального антикоммунистического союза с ее участием. Япония после поражения под Халхин-Голом также вынуждена была улучшить свои отношения с СССР.

27 сентября 1940 Германия ( И. Риббентроп ), Италия (Г. Чиано) и Япония (С. Курусу) подписали Б. п. Он предусматривал раздел мира между участниками Б. п. ради поддержания «долговременного мира». Япония признавала руководящее положение Германии и Италии в установлении «нового порядка» в Европе, получив от них такое же право в Вост. Азии. Стороны договорились о взаимопомощи, включая военную, в случае нападения на одну из них других государств, пока не участвовавших в войне.

К Б. п. присоединились Венгрия (20 ноября 1940), Румыния (23 ноября 1940), Словакия (24 ноября 1940) и Болгария (1 марта 1941).

Во время Берлинских переговоров 1940 предложение о вступлении в Б. п. было сделано СССР, но он выдвинул встречные требования, не принятые Германией. 25 марта 1941 к Б. п. присоединилась Югославия, но это решение не было утверждено, так как 27 марта правительство Д. Цветковича было свергнуто, и 5 апреля Германия напала на Югославию.

Европейские участники пакта (кроме Болгарии) напали на СССР вместе с Германией 22 июня 1941, а Япония не стала этого делать. После начала Великой Отечественной войны к Б. п. и возобновленному Антикоминтерновскому пакту присоединились Маньчжоу-Го , Испания, Финляндия, Хорватия, Дания, марионеточное прояпонское китайское правительство Ван Цзинвея и Таиланд.

После нападения Японии на США 7 декабря 1941, Германия и Италия также объявили войну США.

В 1944—1945 участники Антикоминтерновского и Б. п., кроме Испании, были разгромлены в ходе завершающих кампаний Второй мировой войны .

Автор статьи: А. В. Шубин.

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