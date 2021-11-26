БАЙЧИ-ЖИЛИНСКИ Эндре

Венгерский политик, публицист, участник антифашистского движения.

Из дворянской семьи. Юрист по образованию. Во время Первой мировой войны — офицер австро-венгерской армии на русском и сербском фронтах. В 1920-х тяготел к правым партиям. С 1923 избирался депутатом Госсобрания, был редактором ряда газет. С 1939 — деятель оппозиционной Партии мелких хозяев , один из организаторов объединения антифашистских сил.

Выступал против присоединения Венгрии к Антикоминтерновскому пакту , ее вовлечения в апреле 1941 во Вторую мировую войну , а в июне 1941 — против объявления Венгрией войны СССР. После оккупации Венгрии нацистской Германией с марта по октябрь 1944 находился под арестом. В ноябре 1944 — политический руководитель заговора, направленного на свержение режима Салаши. Был вновь арестован и казнен.

Сочинения:

Nemzeti radikalizmus. Budapest, 1930.

Автор статьи: А. С. Стыкалин.

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