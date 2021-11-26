ВАРКИЗСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ

ВАРКИЗСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ - соглашение между греческим правительством Н. Пластираса и Греческим национально-освободительным фронтом.

За­клю­че­но 12 февраля в Вар­ки­зе, близ Афин, при уча­стии британских пред­ста­ви­те­лей - министра-ре­зи­ден­та на Ближ­нем Вос­то­ке Г. Мак­мил­ла­на и по­сла в Афи­нах Р. Ли­пе­ра.

Варкизскому соглашению пред­ше­ст­во­ва­ла вы­сад­ка в октябре 1944 британских войск в Гре­ции и с декекабря 1944 года бое­вые дей­ст­вия ме­ж­ду ни­ми и Гре­че­ской на­род­но-ос­во­бо­ди­тель­ной ар­ми­ей (ЭЛАС).

По Варкизскому соглашению ЭАМ взял на се­бя обя­за­тель­ст­во пре­кра­тить во­енные дей­ст­вия, де­мо­би­ли­зо­вать ЭЛАС и ос­во­бо­дить за­лож­ни­ков. Греческое пра­ви­тель­ст­во обя­за­лось ус­та­но­вить в стра­не де­мо­кра­тические сво­бо­ды, от­ме­нить во­енное по­ло­же­ние, ам­ни­сти­ро­вать по­ли­тических за­клю­чён­ных, сфор­ми­ро­вать национальную ар­мию пу­тём обыч­но­го при­зы­ва, без дис­кри­ми­на­ции бывших бой­цов ЭЛАС, очи­стить государственный ап­па­рат и по­ли­цию от лиц, со­труд­ни­чав­ших с не­мец­ко-фа­ши­ст­ски­ми ок­ку­пан­та­ми , не позд­нее конце 1945 года про­вес­ти пле­бис­цит о государственном уст­рой­ст­ве Гре­ции.

В от­ли­чие от ЭАМ ус­ло­вия Варкизского соглашения пра­ви­тель­ст­вом вы­пол­не­ны не бы­ли.

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