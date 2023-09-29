Нормáндская десáнтная оперáция 1944

Нормáндская десáнтная оперáция 1944 — операция «Оверлорд», стратегическая операция вооруженных сил США, Великобритании и Канады по высадке морского и воздушного десантов в Нормандии (Франция). Н. д. о. символизировала открытие Второго фронта на европейском театре военных действий Второй мировой вой­ны 1939–1945 . Проводилась с 6 июня по 24 июля 1944 путем форсирования пролива Ла-­Манш и захвата стратегического плацдарма (до 100 км по фронту и до 110 км в глубину) на северо-­западе Франции с целью наступления на позиции германских вой­ск и выхода к западной границе Германии. В операции были задействованы в общей сложности 32 дивизии (в том числе французская 2‑я бронетанковая дивизия генерала Ф. Леклерка), 12 отдельных бригад, 11 тыс. боевых самолетов и 6939 кораблей, транспортных и десантных судов. Общая численность контингента составляла около 3 млн человек, половина из них — американцы. Во главе союзных сил стоял генерал Д. Эйзенхауэр . Союзным силам противостояли 58 дивизий вермахта и 160 боевых самолетов под общим командованием генерал-­фельдмаршала Г. Рундштедта. Продвижение союзного экспедиционного корпуса преграждал мощный, хотя и недостроенный «Атлантический вал». Союзникам удалось обеспечить секретность подготовки десанта, а также эффективность действий военно-воздушных сил, сумевших путем нанесения массированных ударов подавить авиацию, ПВО и снабжение вой­ск противника. Быстрому продвижению десанта способствовал проложенный по дну Ла-­Манша бензотрубопровод. Положение обороняющихся осложнялось тем, что германское верховное командование не имело возможности перебросить в Нормандию подкрепления с Восточного фронта, где Красная армия в это время развертывала наступление в Белоруссии. К концу июня 1944 союзники сумели закрепиться на захваченном плацдарме и начать подготовку к дальнейшему продвижению в юго-восточном направлении. В результате Н. д. о. оборонявшаяся немецкая армия понесла значительные потери — свыше 113 тыс. человек. Наступавшие потеряли примерно 122 тыс. человек (американцы — 73 тыс., англичане и канадцы — 39 тыс.). Н. д. о. стала самой крупной в истории вой­ны десантной операцией.

Лит .: Брэдли О. Записки солдата / Пер. с англ. М., 1957; Морисон С. Э. Вторжение во Францию и Германию. 1944–1945 / Пер. с англ. М., 1963; Кулиш В. М. История Второго фронта. М., 1971; Белицки Б. Нормандия, 1944 / Пер. с англ. М., 2002; Ryan C. The Longest Day: The D-Day Story, June 6th, 1944. New York, 2010. П. П. Черкасов .