МОНТГОМЕРИ АЛАМЕЙСКИЙ БЕРНАРД ЛОУ
МОНТГОМЕРИ АЛОМЕЙСКИЙ БЕРНАРД ЛОУ - британский военный деятель, фельдмаршал (1944 год), виконт (1946год).
Окончил военное училище в Сандхерсте (1908 год).
Участник Первой мировой войны.
В начале Второй мировой войны, командуя британской 3-й пехотной дивизией, участвовал в боях во Франции и Бельгии. После эвакуации британских войск из Дюнкерка командовал 5-м, затем 12-м корпусом и Юго-Восточным округом на территории Великобритании (1940-1941 годы).
С августа 1942 года командовал 8-й британской армией в Северной Африке, которая нанесла поражение итало-германским войскам в Эль-Аламейнской операции 1942 года и приняла участие в Сицилийской десантной операции 1943 года. В январе1944 годаназначен командующим 21-й группой армий союзных войск, высадившейся 6 июня в Нормандии (см. «Оверлорд» операция), одновременно командующий сухопутными войсками союзных экспедиционных сил (до 1 сентября).
С мая 1945 года главнокомандующий британскими оккупационными войсками в Германии.
С июня 1946 года начальник Имперского ГШ.
В 1948-1951 годы председатель Комитета главнокомандующих Постоянного совета обороны Западного союза, затем 1-й заместитель Верховного главнокомандующего ОВС НАТО в Европе.
В 1958 году вышел в отставку, выступал за смягчение международной напряжённости.
В мемуарах резко критиковал действия американского военного командования во время Второй мировой войны.
Награждён орденом Подвязки (1946 год) и другими высшими орденами Великобритании и иностранных государств, в т. ч. советскими орденами «Победа» (1945 год) и Суворова 1-й степени (1944 год, по другим данным, 1947 год).
Сочинения:
El Alamein to the River Sangro. L., 1944;
A concise history of warfare. L., 1972. Ware, 2000;
Мемуары. М., 2004.