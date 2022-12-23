МИХАЙЛОВ , ХРИСТО

Михайлов ( болг . Михайлов Попов) , Христо (18.04.1893, Видин — 08.02.1944, София) — болгарский политический и военный деятель.

Участник Балканской войны 1912—1913. В 1914 окончил Школу офицеров запаса. Во время Первой мировой войны попал в плен, до 1920 находился в лагере для военнопленных в Салониках.

С 1918 член Болгарской рабочей социал-демократической партии (тесных социалистов) (БРСДП (т. с.)). С 1921 руководитель организации Болгарской коммунистической партии (БКП (т. с.)) в г. Фердинанд.

Участник Сентябрьского восстания 1923, командир отряда. После разгрома эмигрировал в Югославию. Заочно приговорен к смертной казни по Закону о защите государства. В 1924 нелегально вернулся в Болгарию, участвовал в подготовке восстаний против Демократического сговора в Видине, Пловдиве. Во время репрессий правительства А. Цанкова в апреле 1925 арестован и повторно приговорен к смертной казни с последующей заменой приговора на пожизненное заключение.

Освободился в 1937. Избран членом ЦК Болгарской рабочей партии (коммунистов) (БРП (к)), в 1938—1939 — секретарь БРП. Окончил юридический факультет Софийского университета.

Во время Второй мировой войны — участник и руководитель болгарского коммунистического движения сопротивления. В 1941 возглавил Военную комиссию ЦК БРП. После реорганизации весной 1943 болгарского партизанского движения и создания нелегальной партизанской организации Народно-освободительная повстанческая армия (НОПА) Михайлов был назначен ее командиром, разрабатывал боевой устав партизан. В феврале 1944, во время активных действий полиции Софии против повстанцев, тяжело ранен, схвачен и убит.

В марте 1944 имя М. присвоено партизанскому отряду. После прихода в Болгарии к власти коммунистов в его честь назван город Михайловград (бывший Фердинанд, с 1993 Монтана). В 1945 М. посмертно произведен в чин генерал-полковника.

Лит. : Косев Д . Септемврийското въстание в 1923 година. София, 1954. С. 130, 139, 140; Първанов П. Христо Михайлов (Биографичен очерк). София, 1955; Ярки имена в нашата история. Кратки биографически справки. София, 1955. С. 190—195; История на антифашистката борба в България. Т. II 1943/1944 г. София, 1976. С. 37, 99, 298. О. А. Дубовик .