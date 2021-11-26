КОРПУС ДОБРОВОЛЬЦЕВ СВОБОДЫ

Корпус добровольцев свободы — руководящая структура партизанских отрядов Сопротивления движения в Италии.

Создан 9 июня 1944 для координации действий партизанских отрядов, организованных антифашистскими партиями. Летом 1944 объединял 80 тыс. партизан, к концу войны — свыше 200 тыс. Командующий — генерал Р. Кадорна, его заместители — Л. Лонго ( Итальянская коммунистическая партия ) и Ф. Парри (Партия действия). Вооруженные формирования именно этих партий составляли костяк отрядов движения Сопротивления. КДС подчинялся Комитету национального освобождения Италии. Летом-осенью 1944 партизаны освободили Флоренцию и создали ряд освобожденных зон (партизанских республик) в тылу противника. Однако в остановке наступления союзных войск осенью 1944 партизанское движение понесло тяжелые потери. Было подавлено восстание в Болонье (октябрь 1944), ликвидированы созданные ранее партизанские республики. В конце апреля — начале мая 1945 силы Сопротивления осуществили национальное восстание на севере страны, в ходе которого были освобождены крупнейшие города: Генуя, Милан, Болонья, Турин, Венеция и др.

Лит.: Мировые войны ХХ века. В 4 кн. Кн. 3: Вторая мировая война: Исторический очерк / Отв. ред. Е. Н. Кульков. М., 2002. Григорьева И. В. Италия в ХХ веке. М., 2006; История Италии. В 3 т. Т. 3 / Отв. ред. С. И. Дорофеев. М., 1971, Комолова Н. П. Новейшая история Италии. М., 1970.