Гарибальдийские бригады

Гарибальди́йские брига́ды — отряды партизан, названные в честь Дж. Гарибальди. Были созданы Итальянской коммунистической партией во время оккупации Сев. и Центральной Италии германскими войсками (1943—1945). Разгром итальянских войск на советско-германском фронте зимой 1943, а также высадка британо-американ­ских войск на о. Сицилия и на юге Италии (июль — сентябрь 1943) вызвали подъем Движения Сопротивления в стране, падение режима Б. Муссолини и оккупацию части страны германскими войсками. Первые Г. б. появились в ноябре 1943, а в апреле 1945 их насчитывалось 575. Состояли из отрядов и групп, которые делились на звенья, по 5—6 бойцов в каждом, позднее Г. б. были преобразованы в дивизии. Главное командование бригад возглавляли коммунистические лидеры Л. Лонго и П. Секкья. С середины 1944 по март 1945 ими было проведено свыше 12 тыс. боевых операций и диверсий. Г. б. участвовали в Апрельском восстании 1945 в Сев. Италии, в результате которого были освобождены Генуя, Милан, Турин и другие города. К концу апреля 1945 в Г. б. состояло около 51 тыс. бойцов (23 дивизии).

В рядах Г. б. сражалось около 5 тыс. советских граждан, бежавших из германского плена.

Лит.: Комолова Н. П. Движение сопротивления и политическая борьба в Италии, 1943—1947 гг. М., 1972. З. П. Яхимович.