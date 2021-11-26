БЕНГАЗИ

Порт в Ливии на побережье залива Сидра (Большой Сирт) Средиземного моря.

2-й по величине город в стране (до 1975 — одна из столиц Ливийской Арабской Республики), центр одноименного муниципалитета. Население — свыше 670 тыс. человек. (2006). Историче­ски столица обл. Киренаика .

Заложен около 515 до н. э. (основание приписывается брату царя соседней Кирены) как древнегреческая колония Эуэспериды (по имени мифических Гесперид; 1-е упоминание — Геродот , 171). После захвата Киренаики Лагидами (см. Птолемеи ) переименован в Беренику в честь жены египетского монарха Птолемея III (246—221 до н. э.). Под властью Рима (c 74 до н. э.) процветал, в III в. превратился в важнейший экономический центр римской Киренаики; позднее пришел в упадок (развалины сохранились до настоящего времени).

С приходом арабов в 642—643 Береника (с этого времени — Берник) превратилась в незначительный поселок. Как перевалочный пункт региональной торговли (в частности, генуэзцев с племенами внутренних районов Африки) поселение возродилось в XIII в. к юго-западу от первоначального местоположения.

В конце XV в. здесь, в результате миграции из Триполитании, вырос новый город, который получил название от лежащего к северу захоронения полулегендарного мусульманского отшельника (марабута) Сиди Бен Гази (араб. «Господин мой, сын воителя»). По другой версии, от имени одного из местных племен — бени гази. С 1578 — административный центр санджака (округа) Барка в составе османского вилайета (провинции) Триполи (Тарабулюс-эль-Гарб), который в XVII—XVIII вв. был фактически самоуправляющимся.

После XVI в. была построена Большая мечеть (аль-Джами аль-кабир), рекон­струированная в ХХ в. В 1835, с восстановлением прямого управления из Стамбула, город был передан в подчинение отдельного управителя-каиммакама, подотчетного триполитанскому губернатору. В 1858 и 1874 Б. опустошали эпидемии бубонной чумы.

Несмотря на то, что к концу XIX в. цитадель и пристань потеряли былое значение, город считался самой важной, после Триполи, гаванью в африканских владениях османов. Большинство населения занималось земледелием, часть — скотоводством, вывозя продукцию (хлеб, мясо) преимущественно на Мальту ; в прибрежных районах греческие и итальянские ловцы добывали морскую губку.

Во 2-й половине XIX в. основана францисканская обитель. В октябре 1911 оккупирован итальянской армией, с 1912 — главный город восточной части итальянской колонии Ливия, военно-морская база Италии в Сев. Африке. Для данного периода характерно интенсивное развитие городской инфраструктуры с противопоставлением традиционному зодчеству арабской части (узкие улицы, глинобитные дома и мечети) новых кварталов как средоточий администрации и современной культуры и промышленности (цементная и пищевая).

Во время Второй мировой войны подвергся сильному разрушению. В ноябре 1942 — декабре 1951 занят британскими войсками.

В декабре 1951 — августе 1969 — резиденция ливийского короля. Город быстро поднялся из руин, благодаря интенсификации нефтедобычи. В 1955 в Б. основан 1-й в Ливии университет — Гарьюнис.

Автор статьи: Т. К. Кораев.

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