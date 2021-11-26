ПРИЕТО ТУЭРО ИНДАЛЕСИО
ПРИЕТО ТУЭРО ИНДАЛЕСИО - испанский государственный и политический деятель.
Из бедной семьи.
В 1899 году вступил в Испанскую социалистическую рабочую партию (ИСРП). В 1918-1923 годах - депутат кортесов. В 1935-1948 годы - председатель ИСРП.
Занимал центристские позиции, был сторонником сближения социалистов и республиканцев и противником сотрудничества ИСРП с коммунистами. В отличие от Ф. Ларго Кабальеро выступал против сотрудничества ИСРП с диктатурой генерала М. Примо де Риверы (1923-1930 годы).
В августе 1930 года как частное лицо принял участие в совещании республиканских партий в городе Сан-Себастьян (смотрите в статье Испанская революция 1931-1939 годов).
После провозглашения республики избран депутатом кортесов (июль 1931 - февраль 1939 годов). Министр финансов во временном республиканском правительстве и первом правительстве М. Асаньи-и-Диаса (апрель - декабрь 1931 года); в декабре 1931 - сентябре 1933 годов министр общественных работ. В годы Гражданской войны 1936-1939 годов - министр военно-воздушных и морских сил (сентябрь 1936 - май 1937 годов), министр национальной обороны (май 1937 - апрель 1938 годов).
Считал, что война проиграна, вышел из правительства из-за разногласий с премьер-мин. Х. Негрином и министрами-коммунистами, эмигрировал.