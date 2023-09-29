Пий XI

Пий XI ( лат. Pius; Акилле Ратти, ит. Achille Ratti) (31.05.1857, Дезио, Ломбардо-Венецианское королевство, Австрийская империя, ныне в Италии — 10.02.1939, Ватикан) — папа Римский с 1922. Получил образование в семинариях миланского диоцеза, Ломбардской коллегии в Риме и в Папском Григорианском университете, в 1879 рукоположен в священники. В 1882–1888 преподавал в семинарии Милана; с 1907 префект Амброзианской библиотеки в Милане, с 1914 — Ватиканской библиотеки, каноник собора Св. Петра и член Римской Академии археологии. С весны 1918 — апостольский визитатор Польши и Литвы, а также всех территорий бывшей Российской империи, одно­временно с 1919 — нунций в Польше, титулярный архиепископ Лепанто, затем титулярный архиепископ Аданы (с 1921). С 1921 — кардинал, назначен архиепископом Милана.

Избран папой 6 февраля 1922, программу своего понтификата определял сквозь призму установления Царствия Христа, в котором обязанности государства заключались в соблюдении законов, справедливости, формировании и воспитании молодежи в соответствии с христианскими принципами, что должно было обеспечить длительный мир на земле. Реорганизовал систему католических союзов в Италии, объединив их в организацию Католическое действие (КД).

Центральной проблемой понтификата П. XI стали взаимоотношения Церкви с тоталитарными европейскими режимами. В 1929 подписал Латеранские соглашения с Италией, согласно которым было создано государство Ватикан и закрыт «римский вопрос». Заключил более 50 конкордатов, самым спорным из которых стал конкордат с Германией 1933. Во время гражданской вой­ны в Испании поддержал правительство Ф. Франко , осудив при этом фашистский режим в Италии в 1931, германский нацизм и коммунизм в 1937.

Способствовал активизации миссионерской деятельности. Продолжил восточную политику Бенедикта XV , открыв в Риме ряд коллегий для обучения духовенства из восточных и восточноевропейских стран. В 1925 в рамках Папского восточного института была создана комиссия «Pro-Russia». Реформировал систему католических университетов и институтов, академию Деи Линчеи, которая стала Папской церковной академией, открыл новую Пинакотеку и радиостанцию Ватикана (1931).

Ист. : Папские послания Льва XIII, Пия XI и Пия XII о положении трудящихся. Рим, 1942.

Лит. : Токарева Е. С. Фашизм, Церковь и католическое движение в Италии. 1922–1943. М., 1999; Россия и Ватикан в конце XIX — первой трети ХХ в. СПб, 2003; Россия и Ватикан. М., 2007; Le gouvernement pontifical sous Pie XI: Pratiques romaines et gestion de l’universel / Ed. L. Pettinaroli. Rome, 2013; http://w2.vatican.va/content/pius-xi/en.html. Е. С. Токарева.