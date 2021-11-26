КОНКОРДАТ
КОНКОРДАТ (ср.-век. лат. concordatum - соглашение, от concordo - находиться в согласии) - договор между Римско-католической церковью (формально - Святым престолом как субъектом международного права) и каким-либо государством, регламентирующий положение католической церкви в этом государстве.
Заключается от имени папы Римского и главы соответствующего государства; после заключения (и ратификации парламентом в конституционном государстве) конкордата официально публикуется в качестве церковного и государственного закона. Первоначально конкордат считались лишь договоры с католическими государствами, а соглашения с некатолическими правительствами назывались конвенциями (conventio). Однако в XX веке оба понятия фактически стали синонимичными.
Средневековые конкордаты в основном были посвящены правилам назначения на церковные должности, определению границ церковной юрисдикции и налогообложению местных церквей в пользу Рима. Ныне конкордат, как правило, содержат нормы о порядке избрания епископов и клириков; о свободном совершении публичных богослужений; о признании со стороны государства церковных праздников выходными днями; о наделении церковных организаций статусом юридического лица, защите их собственности и гражданских прав; о церковном контроле за богословской подготовкой клириков; об организации религиозного образования в государственных (или в церковных) школах и т. д. В некоторых конкордах предусматривается признание государством церковного брака.
Правовая природа конкордата понимается различно. В средние века и Новое время сложились две противоречившие друг другу теории конкордата: теория привилегий (конкордат - привилегия, которую Церковь даёт государству, наделяя его определёнными правами и добровольно ограничивая собственные полномочия; Церковь вправе изменить или отменить конкордат в одностороннем порядке) и легальная теория (конкордат - государственный закон, принятый после консультаций с Церковью; он может быть изменён или отменён государством, как и любой другой закон). Ныне общепринятой является договорная теория, согласно которой конкордат - это международный договор между равноправными субъектами, обязательный для обеих сторон.
Конкордат обычно заключается на неопределённый срок. Отмена или изменение конкордата могут производиться по взаимному согласию сторон, а также в случае существенного изменения обстоятельств. Если прекращает существовать государство, заключившее конкордат, то последний теряет силу; с правопреемниками такого государства могут быть заключены новые конкордаты. Нарушение условий конкордата одной стороной даёт право другой стороне отказаться от исполнения конкордата и расторгнуть его.
Фактически первым конкордатом стал т. н. Вормсский конкордат 1122 года, заключённый папой Каликстом II (1119-1124 годы) и императорм Генрихом V (1111-1125 годы) и завершивший борьбу за инвеституру. Однако термин «конкордат» встречается лишь со времён Констанцского собора, который принудил папу Мартина V заключить конкордат с различными «нациями» собора (1418 год). В 1448 году был подписан Венский конкордат (со Священной Римской империей), в 1516 году - Болонский конкордат (с Францией).
Из конкордатов Нового времени наиболее известен конкодрдат с Францией (1801 год; отменён в 1905 году), заключённый папой Пием VII и Наполеоном I. В XIX веке конкордаты были заключены также с Испанией, Австрией, некоторыми итальянскими и германскими государствами и др. Конкордат с Российской империей заключался дважды: в 1847 году (расторгнут российским правительством в 1866 году) и в 1882 году. Ряд конкордатов был заключён после Первой мировой войны: с Литвой, Польшей, Румынией, Латвией, Австрией и др. В 1929 году был подписан конкордат с фашистской Италией (как составная часть Латеранских соглашений 1929 год), в 1933 году - с нацистской Германией.
Конкордаты продолжали заключаться и во второй половине XX - начале XXI веков, например с франкистской Испанией (1953 год), многие латино-американскими государствами и др. В 1964 году впервые заключён конкардат с исламским государством - Тунисом. Последним из заключённых на 1 января 2008 года является новый конкордат с Португалией (2004 год).
Термин «конкордат» также иногда используется применительно к церковно-государственным соглашениям между государством и религиозным организациями, относящимися к другим конфессиям (напр., конституционное соглашение, заключённое в октябре 2002 года между грузинским государством и Грузинской православной церковью).
Исторические источники:
Raccolta di concordati su materie ecclesiastiche tra la Santa Sede e le autoritа̀ civili / Ed. A. Mercati. [Roma], 1954. Vol. 1–2;
Raccolta di concordati, 1950–1999 / Ed. J. T. Martín de Agar. Città del Vaticano, 2000.