КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ИСПАНИИ

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ИСПАНИИ (КПИ; Partido Comunista de Es­paña, PCE) - об­ра­зо­ва­на 15 апреля 1920 года Национальной ас­самб­ле­ей Фе­де­ра­ции со­циа­ли­стической мо­ло­дё­жи Ис­па­нии под названием «Испанская ком­му­ни­стическая пар­тия» (ИКП).

Вто­рой кон­гресс Ком­му­ни­сти­че­ско­го ин­тер­на­цио­на­ла (июль-ав­густ 1920 года) при­знал ИКП в ка­че­ст­ве сво­ей испанской сек­ции. 13 апреля 1921 года на 3-м, Чрез­вы­чай­ном съез­де Ис­пан­ской со­циа­ли­сти­че­ской ра­бо­чей пар­тии груп­па сто­рон­ни­ков Ко­мин­тер­на вы­шла из её со­ста­ва и об­ра­зо­ва­ла Испанскую ком­му­ни­стическую ра­бо­чую пар­тию (ИКРП). 7-14 ноября 1921 года в Мад­ри­де на кон­фе­рен­ции обе­их ком­пар­тий про­изош­ло их слия­ние в еди­ную КПИ. В мар­те 1922 года со­сто­ял­ся 1-й съезд пар­тии, ко­то­рый одоб­рил по­ли­ти­ку еди­но­го фрон­та с Все­об­щим сою­зом тру­дящих­ся и анар­хи­ста­ми. С ус­та­нов­ле­нием дик­та­ту­ры М. При­мо де Ри­ве­ры (13 сентября 1923 года) и до про­воз­гла­ше­ния Испанской Рес­пуб­ли­ки (14 апреля 1931 года) КПИ дей­ст­во­ва­ла в под­по­лье и не име­ла чёт­кой ор­гани­зационной струк­ту­ры, на­счи­ты­ва­ла 700-800 чле­нов.

Ор­га­ни­зационное оформ­ле­ние КПИ и кон­со­ли­да­ция её ря­дов про­ис­хо­ди­ли в ус­ло­ви­ях Ис­пан­ской ре­во­лю­ции 1931-1939 годов. На 4-м съез­де КПИ в мар­те 1932 года в со­став ЦК пар­тии бы­ли из­бра­ны Х. Ди­ас, Д. Ибар­ру­ри и П. Че­ка. Ге­не­раль­ным се­к­ре­та­рём ЦК осе­нью 1932 года стал Ди­ас. Пред­ста­ви­те­ли КПИ при­ни­ма­ли уча­стие в воо­ружённом вос­ста­нии в Ас­ту­рии в октябре 1934 года, вы­сту­пив про­тив вклю­че­ния в пра­ви­тель­ст­во пред­ста­ви­те­лей Испанской кон­фе­де­ра­ции ав­то­ном­ных пра­вых. 15 января 1936 года КПИ под­пи­са­ла Из­би­ра­тель­ный пакт ле­вых сил, во­шед­ший в ис­то­рию под названием Пакт о Народном фрон­те. По­сле по­бе­ды Народного фрон­та на пар­ла­мент­ских вы­бо­рах 16 февраля 1936 года КПИ по­лу­чи­ла 17 ман­да­тов в пар­ла­мен­те.

В пе­ри­од гражданской вой­ны (июль 1936 - март 1939 годы) по­ли­тическое влия­ние КПИ за­мет­но уси­ли­лось, её чис­лен­ность до­стиг­ла 300 тысяч чел. Пред­ста­ви­те­ли КПИ (В.Ури­бе и Х.Эр­нан­дес) вхо­ди­ли в пра­ви­тель­ст­ва Ф. Лар­го Ка­баль­е­ро (сентябрь 1936 - май 1937 годы) и Х. Нег­ри­на (май 1937 - март 1939 годы). Из чле­нов КПИ был сфор­ми­ро­ван Пя­тый полк (70 тысяч человек), при­ни­мав­ший уча­стие в бо­ях с фран­киста­ми.

По­сле по­ра­же­ния Рес­пуб­ли­ки дея­тель­ность КПИ бы­ла за­пре­ще­на, многие испанские ком­му­ни­сты эмиг­ри­ро­ва­ли. Чле­ны КПИ ак­тив­но уча­ст­во­ва­ли в Дви­же­нии Со­про­тив­ле­ния. В 1960 году на 6-м съез­де КПИ уч­ре­ж­дён пост пред­се­да­те­ля пар­тии. Его за­ня­ла Д. Ибар­ру­ри (с 1942 года ге­не­раль­ный сек­ре­тарь КПИ), ге­не­раль­ным сек­ре­та­рём ЦК из­бран С. Кар­ри­льо.

По­сле смер­ти Ф. Фран­ко в но­ябре 1975 года боль­шин­ст­во ру­ко­во­ди­те­лей КПИ воз­вра­ти­лись в Ис­па­нию. 9 апреля 1977 года пар­тия бы­ла ле­га­ли­зо­ва­на. Во 2-й половине 1970-х - начале 1980-х годов она пе­ре­шла на по­зи­ции ев­ро­ком­му­низ­ма. В 1982 году по­сле по­ра­же­ния КПИ на вы­бо­рах в кор­те­сы и от­став­ки С. Кар­ри­льо КПИ рас­ко­ло­лась на несколько со­пер­ни­чаю­щих груп­пи­ро­вок. В ию­не 1986 года на­ка­ну­не оче­ред­ных вы­бо­ров в кор­те­сы бы­ла соз­да­на коа­ли­ция «Объ­е­ди­нён­ные ле­вые», ку­да во­шли КПИ, «зе­лёные» и другие ле­вые ор­га­ни­за­ции. Коа­ли­цию воз­гла­вил Х. Ан­ги­та Гон­са­лес (в 1988 году из­бран ге­не­раль­ным сек­ре­та­рём пар­тии). В со­ста­ве «Объ­е­ди­нён­ных ле­вых» КПИ уча­ст­во­ва­ла во всех пар­ла­мент­ских вы­бо­рах, од­на­ко боль­шо­го ус­пе­ха не до­би­ва­лась. По ре­зуль­та­там вы­бо­ров в мар­те 2008 года «Объ­е­ди­нён­ные ле­вые» по­лу­чи­ли все­го два мес­та в пар­ла­мен­те.

Пе­чат­ный ор­ган КПИ - газета «Mundo Obrero» (с 1930 года). КПИ - член Ев­ропейской пар­тии ле­вых.

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