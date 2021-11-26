КАРМОНА АНТОНИУ ОСКАР ДИ ФРАГОЗУ

КАРМОНА АНТОНИУ ОСКАР ДИ ФРАГОЗУ - государственный и по­ли­тический дея­тель Пор­ту­га­лии, мар­шал .

Из се­мьи кад­ро­во­го во­ен­но­го. По окон­ча­нии в 1888 году Ко­ро­лев­ско­го во­енного училища по­сту­пил на ар­мей­скую служ­бу, в 1922 году по­лу­чил зва­ние ге­не­ра­ла. В 1923-1926 годах во­енный ми­нистр. 28.05.1926 года совместно с генералом Мануэлем де Оливей­рой Го­миш да Кош­той со­вер­шил государственный пе­ре­во­рот и ус­та­но­вил ре­жим во­енной дик­та­ту­ры. 09.07.1926 года от­стра­нил от вла­сти Го­миш да Кош­ту , стал пре­мьер-ми­ни­ст­ром стра­ны, со­сре­до­то­чив власть в сво­их ру­ках. В феврале 1927 года по­да­вил вос­ста­ние рес­пуб­ли­кан­цев, под­дер­жан­ных ча­стью офи­цер­ско­го со­ста­ва ар­мии. В 1928 году из­бран пре­зи­ден­том Пор­ту­га­лии. В том же го­ду ввёл в со­став пра­ви­тель­ст­ва в ка­че­ст­ве министра фи­нан­сов А. Са­ла­за­ра, на­де­лив его чрез­вы­чай­ны­ми пол­но­мо­чия­ми. По­сле вне­се­ния из­ме­не­ний в кон­сти­ту­цию пе­ре­из­би­рал­ся пре­зи­ден­том на се­ми­лет­ние сро­ки в 1935, 1942, 1949 годах. С 1932 года, ко­гда пост пре­мь­ер-ми­ни­ст­ра по­лу­чил Са­ла­зар, не имел фак­тической вла­сти.