КАРМОНА АНТОНИУ ОСКАР ДИ ФРАГОЗУ
КАРМОНА АНТОНИУ ОСКАР ДИ ФРАГОЗУ - государственный и политический деятель Португалии, маршал.
Из семьи кадрового военного. По окончании в 1888 году Королевского военного училища поступил на армейскую службу, в 1922 году получил звание генерала. В 1923-1926 годах военный министр. 28.05.1926 года совместно с генералом Мануэлем де Оливейрой Гомиш да Коштой совершил государственный переворот и установил режим военной диктатуры. 09.07.1926 года отстранил от власти Гомиш да Кошту, стал премьер-министром страны, сосредоточив власть в своих руках. В феврале 1927 года подавил восстание республиканцев, поддержанных частью офицерского состава армии. В 1928 году избран президентом Португалии. В том же году ввёл в состав правительства в качестве министра финансов А. Салазара, наделив его чрезвычайными полномочиями. После внесения изменений в конституцию переизбирался президентом на семилетние сроки в 1935, 1942, 1949 годах. С 1932 года, когда пост премьер-министра получил Салазар, не имел фактической власти.