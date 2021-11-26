РИББЕНТРОП Иоахим фон

Один из высших руководителей нацистской Германии, военный преступник.

Родился в Везеле в семье военнослужащего. В 1914 г. вступил фанен-юнкером в гусарский кавалерийский полк. Участвовал в 1-й мировой войне. С 1915 г. служил в составе германской военной миссии в Турции. После демобилизации в 1919 г. занялся коммерческой деятельностью, создав фирму по торговле алкогольными напитками. В 1932 г. вступил в Национал-социалистическую рабочую партию Германии (НСДАП). После прихода к власти нацистов в 1933 г. стал «внешнеполитическим советником». Осенью 1934 г. был назначен «уполномоченным по внешнеполитическим вопросам при штабе заместителя фюрера Р. Гесса» и получил звание «чрезвычайного и полномочного посла». Риббентроп добился согласия английского правительства на частичное снятие с Германии ограничений в строительстве ВМС, наложенных на нее Версальским мирным договором. С 1934 г. Риббентроп по поручению Гитлера осуществлял тайные переговоры с японским правительством, которые завершились 25 ноября 1936 г. подписанием направленного против СССР политического соглашения — т. н. Антикоминтерновского пакта. В 1936-1938 гг.— германский посол в Лондоне. В феврале 1938 г. стал министром иностранных дел и оставался на этом посту вплоть до разгрома нацистской Германии. Участвовал в переговорах с Англией и Францией, завершившихся 28 сентября 1938 г. Мюнхенским соглашением. В марте 1939 г., после вступления немецких войск в Чехословакию, подписал закон, учреждавший германский «протекторат Богемия и Моравия», а затем угрозой военного нападения вынудил Литву уступить Германии Клайпедскую (Мемельскую) область. Активно содействовал заключению в мае 1939 г. военного союза между Германией и Италией («Стального пакта»). По поручению Гитлера Риббентроп подписал в Москве с В. М. Молотовым Договор о ненападении от 23 августа 1939 г. и Договор о дружбе и границе от 28 сентября 1939 г. вместе с секретными протоколами, что обеспечило Германии нейтралитет СССР в 1-й период 2-й мировой войны. С начала войны в Европе основные усилия руководства Германии, в т. ч. и Риббентропа, были направлены на вовлечение Италии и Японии в войну на своей стороне. 27 сентября 1940 г. в Берлине был подписан Пакт трех держав. Чтобы замаскировать подготовку Германии к нападению на СССР, Риббентроп пытался убедить советское правительство в том, что германо-итало-японский военный союз направлен только против Англии и США. Возглавлявшееся Риббентропом министерство иностранных дел активно участвовало в разработке планов установления германского господства на советской территории и расчленения Советского Союза на подконтрольные немецкой администрации рейхскомиссариаты. После развязывания Японией войны на Тихом океане Риббентроп по поручению своего правительства поставил свою подпись под германо-итало-японским соглашением о совместном ведении войны против США и Великобритании до «победоносного завершения». С первых дней войны Германии против СССР Риббентроп безуспешно пытался вовлечь в нее и союзную Японию. Риббентроп выступал за нещадное использование экономического и людского потенциалов как союзных Германии, так и оккупированных ею стран в интересах ведения войны за мировое господство, принимал непосредственное участие в организации массового уничтожения евреев. После перелома в войне в пользу Антигитлеровской коалиции в 1943 г. до последних месяцев войны в Европе Риббентроп через нейтральные страны предпринимал безуспешные дипломатические акции с целью внести раскол в ряды государств Антигитлеровской коалиции. После самоубийства Гитлера пытался скрыться, но 14 июня 1945 г. был арестован в Гамбурге американскими войсками. Международный военный трибунал в Нюрнберге признал Риббентропа виновным в заговоре против мира, военных преступлениях и преступлениях против человечности и приговорил его к смертной казни через повешение. Приговор был приведен в исполнение.