ПИВНОЙ ПУТЧ

ПИВНОЙ ПУТЧ - попытка государственного переворота, предпринятая Адольфом Гитлером и его сторонниками в Мюнхене 8-9 ноября 1923 года.

В январе 1923 года французские и бельгийские вой­ска всту­пи­ли в Рур­скую область (смотри Рур­ский кон­фликт 1922-1923 годов). Германское пра­ви­тель­ст­во, воз­глав­ляе­мое рейхс­канц­ле­ром В. Ку­но , при­зва­ло на­се­ле­ние к «пас­сив­но­му со­про­тив­ле­нию» ок­ку­пационным вла­стям. Ок­ку­па­ция Ру­ра при­ве­ла к уг­луб­ле­нию эко­но­мического кри­зи­са в Гер­ма­нии и даль­ней­шей по­ля­ри­за­ции по­ли­тических сил. Си­туа­ция ещё боль­ше обо­ст­ри­лась по­сле то­го, как при­шед­ший к вла­сти коа­лиционный ка­би­нет Г. Штре­зе­ма­на в сентябре 1923 года при­звал пре­кра­тить «пас­сив­ное со­про­тив­ле­ние».

Ка­пи­ту­лянт­ская по­ли­ти­ка центрального пра­ви­тель­ст­ва вы­зы­ва­ла не­до­воль­ст­во как пра­вых, так и ле­вых германских пар­тий. В Ба­ва­рии, где тра­ди­ци­он­но бы­ли силь­ны по­зи­ции се­па­ра­ти­ст­ских сил, кон­сер­ва­тив­ный ка­би­нет Г. фон Ка­ра ввёл ре­жим чрез­вы­чай­но­го по­ло­же­ния, от­ка­зал­ся вы­пол­нять рас­по­ря­же­ния, по­сту­пав­шие из Бер­ли­на, и объ­я­вил о под­чи­не­нии се­бе всех ар­мей­ских час­тей, рас­квар­ти­ро­ван­ных на ба­вар­ской тер­ри­то­рии. Пра­ви­тель­ст­во Ка­ра дей­ст­во­ва­ло в тес­ном кон­так­те с до­бив­шей­ся в Ба­ва­рии зна­чительного влия­ния На­цио­нал-Со­циа­ли­сти­че­ской Н­мец­кой Ра­бо­чей Пар­ти­ей (НСДАП ). В сре­де ба­вар­ских пра­вых вы­на­ши­ва­лись пла­ны свер­же­ния германского центрального пра­ви­тель­ст­ва. Гит­лер при­зы­вал с этой це­лью ор­га­ни­зо­вать по­ход на Бер­лин, по­доб­но «по­хо­ду на Рим» 1922 года итальянских фа­ши­стов. Воо­ружённое вос­ста­ние в Гам­бур­ге в кон­це октября 1923 года, воз­глав­лен­ное Ком­му­ни­сти­че­ской пар­ти­ей Гер­ма­нии, ко­то­рое, как пла­ни­ро­ва­ли его ор­га­ни­за­то­ры, долж­но бы­ло дать тол­чок но­вым ре­во­люционным вы­сту­п­ле­ни­ям по всей стра­не, спо­соб­ст­во­ва­ло кон­со­ли­да­ции пра­вых сил, по­счи­тав­ших не­об­хо­ди­мым в этих ус­ло­ви­ях под­дер­жать центральное пра­ви­тель­ст­во. В Ба­ва­рии ка­би­нет Ка­ра и во­енное ко­ман­до­ва­ние от­ка­за­лись от идеи по­хо­да на Бер­лин. Это вы­зва­ло ост­рое не­до­воль­ст­во на­цио­нал-со­циа­ли­стов, ре­шив­ших взять власть в свои ру­ки.

Ве­чером 8 ноября 1923 года в Мюн­хе­не от­ря­ды СА (около 600 человек), воо­ру­жён­ные стрелковым ору­жи­ем, не­за­мет­но ок­ру­жи­ли пив­ной зал «Бюр­гер­брой­кел­лер», в ко­то­ром Кар, выс­шие во­ен­ные и по­ли­цей­ские чи­ны Ба­ва­рии встре­ча­лись со свои­ми сто­рон­ни­ка­ми. По ус­лов­но­му зна­ку на­хо­див­шие­ся в за­ле на­цис­ты во гла­ве с Гит­ле­ром вы­стре­ла­ми в воз­дух пре­рва­ли за­се­да­ние. Гит­лер объ­я­вил со­брав­шим­ся о на­ча­ле в Гер­ма­нии «национальной ре­во­лю­ции», свер­же­нии ка­би­не­та Штре­зе­ма­на и об­ра­зо­ва­нии но­во­го центральное пра­ви­тель­ст­ва, в ко­то­ром он от­во­дил се­бе роль рейхс­канц­ле­ра, а пост пре­зи­ден­та стра­ны дол­жен был за­нять генерал Э. Лю­ден­дорф. Под уг­ро­зой при­ме­не­ния ору­жия Гит­лер вы­ну­дил Ка­ра и чле­нов его ка­би­не­та зая­вить о при­сое­ди­не­нии к «национальной ре­во­лю­ции». Од­на­ко в су­ма­то­хе чле­нам ба­вар­ско­го пра­ви­тель­ст­ва уда­лось по­ки­нуть зал. В тот же ве­чер ка­би­нет Ка­ра пе­ре­ба­зи­ро­вал­ся из Мюн­хе­на в город Ре­генс­бург и по со­гла­со­ва­нию с центральным германским пра­ви­тель­ст­вом и выс­шим во­енным ко­ман­до­ва­ни­ем на­чал под­го­тов­ку к по­дав­ле­нию на­ци­ст­ско­го мя­те­жа. Ут­ром 9 ноября 1923 года в цен­тре Мюн­хе­на по уча­ст­ни­кам воз­глав­лен­но­го Гит­ле­ром и Лю­ден­дор­фом мар­ша ба­вар­ская по­ли­ция от­кры­ла огонь. В пе­ре­стрел­ке по­гиб­ли 16 на­цис­тов и 4 по­ли­цей­ских, многие уча­ст­ни­ки мар­ша по­лу­чи­ли ра­не­ния (в том числе Г. Ге­ринг), уце­лев­шие раз­бе­жа­лись.

По­сле по­дав­ле­ния «Пивного путча» А. Гит­лер, Э. Лю­ден­дорф и ряд их сто­рон­ни­ков бы­ли аре­сто­ва­ны, дея­тель­ность НСДАП вре­мен­но за­пре­ще­на на тер­ри­то­рии всей Гер­ма­нии (пар­тия про­дол­жа­ла дей­ст­во­вать под другим на­зва­ни­ем). Суд оп­рав­дал Лю­ден­дор­фа. Гит­лер был при­го­во­рён к 5 го­дам тю­рем­но­го за­клю­че­ния с воз­мож­но­стью дос­роч­но­го ос­во­бо­ж­де­ния и по­ме­щён в кре­пость Ланд­сберг, где со­дер­жал­ся в весь­ма ком­форт­ных ус­ло­ви­ях. В декабре 1924 года он вы­шел на сво­бо­ду. За вре­мя на­хо­ж­де­ния в тюрь­ме Гит­лер про­дик­то­вал от­бы­вав­шим вме­сте с ним на­ка­за­ние Р. Гес­су и Э. Мо­ри­су часть глав 1-го то­ма книги «Майн кампф» («Моя борьба»), став­шей про­грамм­ным до­ку­мен­том на­цио­нал-со­циа­лиз­ма.

«Пивной путч» обес­пе­чил Гит­ле­ру и НСДАП ши­ро­кую из­вест­ность в Гер­ма­нии и сим­па­тии ульт­ра­пра­вых сил за пре­де­ла­ми Ба­ва­рии. В то же вре­мя про­вал пут­ча по­бу­дил НСДАП из­ме­нить так­ти­ку по­ли­тической борь­бы и от­ка­зать­ся на бу­ду­щее от по­пы­ток си­лой за­хва­тить власть, убе­дил в не­об­хо­ди­мо­сти за­вое­ва­ния мас­со­вой со­ци­аль­ной ба­зы, под­держ­ки во­ен­ных и круп­но­го ка­пи­та­ла.

По­сле при­хо­да НСДАП к вла­сти в январе 1933 года го­дов­щи­на «Пивного путча» еже­год­но тор­же­ст­вен­но от­ме­ча­лась на­цис­та­ми в пив­ном за­ле «Бюр­гер­брой­кел­лер», где со­би­ра­лись ве­те­ра­ны пар­тии. Во встре­чах при­ни­мал уча­стие А. Гит­лер. 8 ноября 1939 года «Бюр­гер­брой­кел­лер» взры­вом са­мо­дель­ной бом­бы, ус­та­нов­лен­ной немецким ан­ти­фа­ши­стом Г.И. Эль­зе­ром с це­лью унич­то­жить Гит­ле­ра, был силь­но по­вре­ж­дён. В ре­зуль­та­те те­рак­та бы­ли уби­ты 8, ра­не­ны свыше 60 на­цис­тов, Гит­лер не по­стра­дал. В 1940-1943 годах тор­же­ст­ва по по­во­ду годов­щи­ны «Пивного путча» про­во­ди­лись в другом мюн­хен­ском пив­ном за­ле - «Лё­вен­брой­кел­лер», в 1944 году - в зда­нии цир­ка «Кро­не». По­гиб­ших во вре­мя «Пивного путча» сто­рон­ни­ков Гит­ле­ра на­ци­ст­ская про­па­ган­да объ­я­ви­ла «му­че­ни­ка­ми» (Blutzeu­gen) и «ге­роя­ми дви­же­ния», их ос­тан­ки бы­ли по­ме­ще­ны в сар­ко­фа­ги, ус­та­нов­лен­ные в цен­тре Мюн­хе­на в двух так называемых Хра­мах чес­ти (Ehrentempel; со­ору­же­ны в 1935 году, сне­се­ны в 1947 году).

Ис­точники:

Der Hitler-Putsch. Bayerische Doku­mente zum 8./9. November 1923 / Hrsg. von E. Deuerlein. Stuttg., 1962;

Das Krisenjahr 1923: Militär und Innenpolitik 1922–1924 / Hrsg. von K.-D. Bracher. Düsseldorf, 1980.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)