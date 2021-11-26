ПАПЕН ФРАНЦ ФОН
ПАПЕН ФРАНЦ ФОН - германский государственный и политический деятель, дипломат.
Из семьи крупного землевладельца и солепромышленника, принадлежал к старинному германскому рыцарскому роду (отец Папена был другом детства германского императора Вильгельма II). С 1890 года проходил обучение в кадетской школе, состоял в Пажеском корпусе при императорском дворе, затем служил в уланском полку в Дюссельдорфе (вместе с К. фон Шлейхером) и германском генштабе. С 1913 года германский военный атташе в США и Мексике. В январе 1916 года за шпионаж и подрывную деятельность объявлен американским правительством персоной нон грата и выслан из страны. По возвращении в Германию командовал батальоном на западном фронте.
С 1917 года офицер штаба Э. фон Фалькенхайна на Ближнем Востоке, затем германский представитель при турецкой армии, действовавшей в Палестине. В этот период познакомился с И. фон Риббентропом. В 1918 году вернулся на родину, весной 1919 году в звании подполковника уволился с военной службы. В 1921-1932 годах депутат прусского ландтага от католического Центра партии, принадлежал к её консервативному, монархическому крылу.
В 1923 году приобрёл пакет акций главного печатного органа партии газеты «Germania» и возглавил её наблюдательный совет. На президентских выборах в 1925 году в нарушение партийной дисциплины вёл агитацию в пользу П. фон Гинденбурга, в результате чего утратил авторитет в партии, но заручился расположением Гинденбурга. 1.6.1932 года по рекомендации Шлейхера назначен Гинденбургом на должность имперского канцлера вместо отправленного в отставку Г. Брюнинга. Сформировал не имевшее поддержки в рейхстаге «правительство национальной концентрации», которое состояло из консервативных представителей юнкерства и промышленников, вышел из Центра партии и инициировал роспуск рейхстага. 12.6.1932 года отменил запрет на деятельность СС и СА в обмен на обещание А. Гитлера не препятствовать работе «правительства национальной концентрации». 20.7.1932 года отправил в отставку социал-демократическое правительство Пруссии.
После состоявшихся 31.7.1932 года выборов в рейхстаг, по результатам которых Национал-социалистическая немецкая рабочая партия (НСДАП) стала обладательницей самой большой парламентской фракции, предложил Гитлеру пост вице-канцлера в своём правительстве, однако получил отказ. В связи с вынесением правительству Папена 9.9.1932 года вотума недоверия вновь инициировал роспуск рейхстага. Однако после состоявшихся 6.11.1932 года новых выборов, фактически не изменивших расстановку сил в рейхстаге, 17.11.1932 года подал в отставку. В январе 1933 года в качестве личного представителя Гинденбурга вёл переговоры с Гитлером об образовании нацистами коалиции правительства с другими правыми партиями, после провала переговоров высказался за назначение Гитлера имперским канцлером. 30.1.1933 года занял пост вице-канцлера в его кабинете. 20.7.1933 года от имени германского правительства подписал конкордат с Ватиканом, определявший статус Римско-католической церкви в Германии.
В условиях ослабления своего влияния в правительстве Гитлера в июне 1934 года выступил с критикой политики нацистского руководства. После «ночи длинных ножей» подал в отставку с поста вице-канцлера. С 28.7.1934 года по 4.2.1938 год специальный представитель германского правительства (с 1936 года посол) в Австрии. Активно участвовал в подготовке её аншлюса.
В апреле 1939 года назначен германским послом в Турции. Добился подписания 18.6.1940 года германо-турецкого договора о дружбе, всячески противодействовал вступлению Турции в войну на стороне антигитлеровской коалиции. В феврале 1942 года советской разведкой была предпринята попытка покушения на Папена, однако он остался жив. После разрыва Турцией дипломатических отношений с Германией в конце августа 1944 года отозван в Берлин, рассматривался в качестве кандидата на должность германского посла в Ватикане, однако назначение не состоялось. 10.4.1945 года арестован американскими военными, в 1946 году предстал перед судом Международного военного трибунала как один из главных германских военных преступников (смотреть Нюрнбергские процессы 1945-1949 года). Благодаря заступничеству Ватикана и позиции, занятой судьями от западных союзнических держав, Папен был оправдан. Однако уже в феврале 1947 года в рамках мероприятий по денацификации приговорён германским судом к 8 годам исправительных работ с конфискацией имущества. В 1949 году досрочно освобождён, восстановлен в правах с возвратом изъятой собственности. Попытки Папена в последующие годы вернуться в политику не увенчались успехом.
Остаток жизни провёл в замке Бенценхофен, занимаясь написанием мемуаров и политической публицистикой.
Сочинения:
Der Wahrheit eine Gasse. Münch., 1952;
Europa, was nun?: Betrachtungen zur Politik der Westmächte. Gött., 1954;
Vom Scheitern einer Demokratie: 1930-1933. Mainz, 1968;
Вице-канцлер Третьего рейха: воспоминания политического деятеля гитлеровской Германии. 1933-1947. М., 2005.