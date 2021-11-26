ЛЕЙПЦИГСКИЙ ПРОЦЕСС

ЛЕЙПЦИГСКИЙ ПРОЦЕСС 1933 ГОДА - политический процесс по делу о поджоге германского рейхстага в Берлине в ночь на 27 февраля 1933 года.

Про­хо­дил 21 сентабря - 23 декабря 1933 года в Германском им­пер­ском су­де в городе Лейп­циг . Ор­га­ни­зо­ван ру­ко­во­дством при­шед­шей к вла­сти в Гер­ма­нии На­цио­нал-со­циа­ли­сти­че­ской не­мец­кой ра­бо­чей пар­тии (НСДАП) в це­лях раз­гро­ма Ком­му­ни­сти­че­ской пар­тии Гер­ма­нии (КПГ), других ле­вых и де­мо­кра­тических пар­тий и ор­га­ни­за­ций и ус­та­нов­ле­ния в стра­не тер­ро­ри­стической дик­та­ту­ры. Об­ви­няе­мы­ми на про­цес­се яв­ля­лись пред­се­да­тель фрак­ции КПГ в рейхс­та­ге Э. Торг­лер, про­жи­вав­шие в Гер­ма­нии болгарские ком­му­ни­сты Г. Ди­мит­ров, Б. По­пов и В. Та­нев, а так­же за­дер­жан­ный в зда­нии рейхс­та­га в мо­мент по­жа­ра мо­ло­дой ни­дерландский анар­хист М. ван дер Люб­бе. В хо­де слу­ша­ний Ди­мит­ров пол­но­стью оп­ро­верг об­ви­не­ния в ад­рес ком­му­ни­стов и воз­ло­жил от­вет­ст­вен­ность за под­жог рейхс­та­га на на­ци­ст­ское ру­ко­во­дство.

Лейпцигский процесс вы­звал ши­ро­кую вол­ну про­тес­тов в ми­ре. Ме­ж­ду­народная ко­мис­сия по рас­сле­до­ва­нию под­жо­га рейх­с­та­га, в ко­то­рую во­шли круп­ней­шие ев­ропейские и американские юри­сты, ор­га­ни­зо­ва­ла в сентябре 1933 года в Лон­до­не контр­про­цесс, на ко­то­ром ви­на за со­де­ян­ное бы­ла воз­ло­же­на на СА и СС. «Не­дос­та­точ­ность до­ка­за­тельств» при­ча­ст­но­сти к пре­сту­п­ле­нию ком­му­ни­стов за­ста­ви­ла Германский им­пер­ский суд оп­рав­дать Ди­мит­ро­ва, По­по­ва, Та­не­ва и Торг­ле­ра, ко­то­рые, од­на­ко, не бы­ли ос­во­бо­ж­де­ны, а под­верг­ну­ты «пре­вен­тив­но­му за­клю­че­нию» (Schut­zhaft) в тюрь­ме гес­та­по. Суд при­го­во­рил к смерт­ной каз­ни ван дер Люб­бе, так и не дав убе­ди­тель­но­го от­ве­та на во­прос, как по­след­ний смог в оди­ноч­ку в ко­рот­кое вре­мя про­из­ве­сти под­жог зда­ния. Ван дер Люб­бе был гиль­о­ти­ни­ро­ван 10 января 1934 года. Опа­са­ясь за жизнь ком­му­ни­стов, об­ви­няв­ших­ся на Лейпцигском процессе, пра­ви­тель­ст­во СССР 15 февраля 1934 года пре­дос­та­ви­ло им советское гра­ж­дан­ст­во. Ди­мит­ров, По­пов и Та­нев 27 февраля 1934 года вы­еха­ли в Мо­ск­ву. Торг­лер на­хо­дил­ся в за­клю­че­нии до но­ября 1936 года.

По окон­ча­нии Второй ми­ро­вой вой­ны де­ло о под­жо­ге рейхс­та­га яв­ля­лось пред­ме­том ост­рых дис­кус­сий и до­пол­нительных раз­би­ра­тельств, од­на­ко они не отразились на сложив­шие­ся в историографии оценки собы­тий. В январе 2008 года су­деб­ные ор­га­ны ФРГ от­мени­ли как не­обос­но­ван­ный смерт­ный при­го­вор ван дер Люб­бе.

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