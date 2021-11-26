ЛЕЙ РОБЕРТ
ЛЕЙ РОБЕРТ - Государственный и политический деятель нацистской Германии, нацистский преступник.
Из зажиточной крестьянской семьи. В 1910-1914 годах изучал химию в Йенском, Боннском и Мюнстерском университетах. После начала Первой мировой войны вступил добровольцем в германскую армию. Служил в артиллерии (принимал участие в Верденской операции 1916 года и битве на Сомме), затем в авиации. В июле 1917 года был сбит, тяжело раненным попал во французский плен.
В 1920 году вернулся на родину. В том же году получил докторскую степень в Мюнстерском университете, в 1921 году был приглашён на работу в концерн И.Г. Фарбениндустри, сотрудником которого оставался до 1928 года. В 1924 году вступил в Национал-социалистическую немецкую рабочую партию (НСДАП), с 1925 года гауляйтер НСДАП Южного Рейнланда. С 1928 года освобождённый партийный руководитель округа Кёльн - Ахен и депутат прусского ландтага. В 1930-1945 годах депутат рейхстага.
С осени 1931 года имперский инспектор НСДАП, с декабря 1932 начальник организационного отдела партии, с мая 1933 года также руководитель Немецкого трудового фронта - организации, заменившей в гитлеровской Германии профсоюзы. В 1940-1945 годах имперский комиссар социального жилищного строительства. Возглавлял центральную инспекцию по наблюдению за иностранными рабочими, доставленными на принудительные работы в Германию. Лей внёс значительный вклад в насаждение среди германской молодёжи и рабочих нацистской идеологии. Курировал кадровую политику в партии и работу партийных учебных и воспитательных заведений. Добился превращения Немецкого трудового фронта в самую массовую организацию Германии, целиком контролировавшую трудовые отношения и вопросы организации досуга широких слоёв населения страны.
Будучи воинственным антисемитом, требовал физического уничтожения евреев в Германии и оккупированных ею странах. Лей - один из немногих нацистских руководителей, оставшихся до конца верными А. Гитлеру. После самоубийства последнего попытался скрыться. В мае 1945 года арестован американскими оккупационными властями и передан в распоряжение Международного военного трибунала в Нюрнберге. Страдавший хроническим алкоголизмом и будучи по натуре очень эмоциональным и неуравновешенным, Лей тяжело переносил тюремное заключение. После получения для ознакомления обвинительного заключения покончил с собой.