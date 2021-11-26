ЛЕЙ РОБЕРТ

ЛЕЙ РОБЕРТ - Государственный и политический деятель нацистской Германии , нацистский преступник.

Из за­жи­точ­ной кре­сть­ян­ской се­мьи. В 1910-1914 годах изу­чал хи­мию в Йен­ском , Бонн­ском и Мюн­стер­ском университетах. По­сле на­ча­ла Первой ми­ро­вой вой­ны всту­пил доб­ро­воль­цем в германскую ар­мию. Слу­жил в ар­тил­ле­рии (при­ни­мал уча­стие в Вер­ден­ской опе­ра­ции 1916 года и бит­ве на Сом­ме), за­тем в авиа­ции. В ию­ле 1917 года был сбит, тя­же­ло ра­нен­ным по­пал во французский плен.

В 1920 году вер­нул­ся на ро­ди­ну. В том же го­ду по­лу­чил док­тор­скую сте­пень в Мюн­стер­ском университете, в 1921 году был при­гла­шён на ра­бо­ту в кон­церн И.Г. Фар­бе­нин­ду­ст­ри, со­труд­ни­ком ко­то­ро­го ос­та­вал­ся до 1928 года. В 1924 году всту­пил в На­цио­нал-со­циа­ли­сти­че­скую не­мец­кую ра­бо­чую пар­тию (НСДАП), с 1925 года гау­ляй­тер НСДАП Южного Рейн­лан­да. С 1928 года ос­во­бо­ж­дён­ный партийный ру­ко­во­ди­тель ок­ру­га Кёльн - Ахен и депутат прусского ланд­та­га. В 1930-1945 годах депутат рейх­ста­га.

С осе­ни 1931 года им­пер­ский ин­спек­тор НСДАП, с декабря 1932 начальник ор­га­ни­зационного от­де­ла пар­тии, с мая 1933 года так­же ру­ко­во­ди­тель Не­мец­ко­го тру­до­во­го фрон­та - ор­га­ни­за­ции, за­ме­нив­шей в гит­ле­ров­ской Гер­ма­нии проф­сою­зы. В 1940-1945 годах им­пер­ский ко­мис­сар со­ци­аль­но­го жи­лищ­но­го строи­тель­ст­ва. Воз­глав­лял центральную ин­спек­цию по на­блю­де­нию за иностранными ра­бо­чи­ми, дос­тав­лен­ны­ми на при­ну­ди­тель­ные ра­бо­ты в Гер­ма­нию. Лей внёс зна­чительный вклад в на­са­ж­де­ние сре­ди германской мо­ло­дё­жи и ра­бо­чих на­ци­ст­ской идео­ло­гии. Ку­ри­ро­вал кад­ро­вую по­ли­ти­ку в пар­тии и ра­бо­ту партийных учеб­ных и вос­пи­тательных за­ве­де­ний. До­бил­ся пре­вра­ще­ния Не­мец­ко­го тру­до­во­го фрон­та в са­мую мас­со­вую ор­га­ни­за­цию Гер­ма­нии, це­ли­ком кон­тро­ли­ро­вав­шую тру­до­вые от­но­ше­ния и во­про­сы ор­га­ни­за­ции до­су­га ши­ро­ких сло­ёв на­се­ле­ния стра­ны.

Бу­ду­чи во­ин­ст­вен­ным ан­ти­се­ми­том, тре­бо­вал фи­зического унич­то­же­ния ев­ре­ев в Гер­ма­нии и ок­ку­пи­ро­ван­ных ею стра­нах. Лей - один из не­мно­гих на­ци­ст­ских ру­ко­во­ди­те­лей, ос­тав­ших­ся до кон­ца вер­ны­ми А. Гит­ле­ру . По­сле са­мо­убий­ст­ва по­след­не­го по­пы­тал­ся скрыть­ся. В мае 1945 года аре­сто­ван американскими ок­ку­пационными вла­стя­ми и пе­ре­дан в рас­по­ря­же­ние Ме­ж­ду­народного во­енного три­бу­на­ла в Нюрн­бер­ге. Стра­дав­ший хро­ническим ал­ко­го­лиз­мом и бу­ду­чи по на­ту­ре очень эмо­цио­наль­ным и не­урав­но­ве­шен­ным, Лей тя­же­ло пе­ре­но­сил тю­рем­ное за­клю­че­ние. По­сле по­лу­че­ния для оз­на­ком­ле­ния об­ви­ни­тель­но­го за­клю­че­ния по­кон­чил с со­бой.