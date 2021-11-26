ГЕСТАПО На чтение: 1 минута

Гестапо (нем. GESTAPO, ОТ GEHEIME STAATSPOLIZEI) - германская тайная государственная полиция.

Создана Г. Герингом в апреле 1933 г. в Пруссии. Через год прусскую организацию гестапо возглавил начальник СД Р. Гейдрих — заместитель рейхсфюрера СС Г. Гиммлера. Затем гестапо было создано во всех остальных землях Германии. В июле 1936 г. Гиммлер, получив пост имперского руководителя всей немецкой полиции, включил гестапо и криминальную полицию в состав созданного им главного управления полиции безопасности и назначил начальником этого управления Гейдриха, предоставив ему в министерстве внутренних дел пост начальника полиции безопасности и СД. После развязывания Германией 2-й мировой войны Гиммлер издал 27 сентября 1939 г. директиву «Об объединении центральных управлений полиции безопасности и СД». Согласно директиве, управление гестапо главного управления полиции безопасности стало IV управлением созданного 1 октября 1939 г. главного управления имперской безопасности (РСХА — сокр. от нем. Reichssicherheitshauptamt). Начальником РСХА (включавшего, наряду с управлением гестапо, управление криминальной полиции и два управления СД, одно из которых занималось внутренней, а другое внешней разведкой) Гиммлер назначил Гейдриха, занимавшего этот пост до 27 мая 1942 г., когда его убили бойцы чешского Сопротивления. Затем некоторое время РСХА возглавлял сам Гиммлер, пока не назначил на этот пост Э. Кальтенбруннера. Гестапо с первых дней своего существования являлось орудием кровавого террора в Германии. Оно обладало громадными полномочиями и средствами, обширным следственным аппаратом и разветвленной агентурой на предприятиях, в учреждениях и различных организациях, жилых кварталах и даже в самой нацистской партии. Оно занималось выслеживанием и уничтожением коммунистов, социал-демократов, а также всех тех, кто мог представлять потенциальную угрозу для диктаторского режима. Гестапо играло большую роль в подготовке Германии к 2-й мировой войне. Оно не только очищало страну от «нежелательных элементов», но и совместно с СД занималась шпионажем в других странах, организацией там политических провокаций и диверсий. Гестапо было причастно к инсценированному СД 31 августа 1939 г. «нападению» якобы польских солдат на немецкую радиостанцию в городе Глейвиц, что было использовано Гитлером в качестве повода для нападения на Польшу. Во время 2-й мировой войны гестапо занимало одно из центральных мест в создании террористических органов, действовавших на территории оккупированных немецкими войсками стран. Оно осуществляло сыск и принимало участие в уничтожении нелегальных групп Сопротивления, засылало в их ряды своих агентов, направляло предательскую деятельность коллаборационистов. Особенно сильный размах террористическая деятельность гестапо приобрела на оккупированной советской территории, где политическое давление на население было возложено на руководителя СС и полиции Гиммлера. Гестапо участвовало в формировании и руководстве специальными оперативными группами СД, осуществлявшими массовое уничтожение мирных советских граждан в тылу немецких войск. Гестаповцы имелись в аппаратах руководителей СС и полиции, прикомандированных ко всем звеньям оккупационной администрации. В застенках гестапо были уничтожены многие тысячи советских граждан. При его участии осуществлялось выявление «коммунистических элементов» в концлагерях для советских военнопленных, а также среди людей, насильственно угнанных в Германию и использовавшихся там в качестве рабской силы. После окончания 2-й мировой войны законом № 2 Контрольного совета в Германии гестапо было ликвидировано и объявлено Международным военным трибуналом в Нюрнберге преступной организацией.

Исторические источники:

Нюрнбергский процесс над главными немецкими военными преступниками. Сборник материалов. Т. 1—7. М., 1957—61;

Преступные цели — преступные средства. Документы об оккупационной политике фашистской Германии на территории СССР. М., 1968.

Автор статьи: Кульков Е. Н.

©Великая Отечественная война. 1941-1945: Энциклопедия. 2-е изд., испр. и доп.// Отв. ред. А.О. Чубарьян; редактор, руководитель авторского коллектива М.Ю. Мягков. М.: Олма Медиа Групп, 2015