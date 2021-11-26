ГЕРИНГ ГЕРМАН

ГЕРИНГ ГЕРМАН - государственный и политический деятель нацистской Германии, один из главных военных преступников.

Вы­хо­дец из со­стоя­тель­ной ари­сто­кра­тической се­мьи пер­во­го им­пер­ско­го ко­мис­са­ра Германии Юго-Западной Аф­ри­ки Г. Ге­рин­га. Учил­ся в ка­дет­ских кор­пу­сах в Кар­лс­руэ и Лих­тер­фель­де (ны­не в чер­те Бер­ли­на). С 1912 года пе­хот­ный офи­цер. В 1914 году пе­ре­шёл на служ­бу в авиа­цию. Один из са­мых из­вест­ных германских во­енных лёт­чи­ков пе­рио­да первой ми­ро­вой вой­ны , ко­ман­до­вал ис­тре­бительной эс­кад­риль­ей «Рихт­го­фен», на­гра­ж­дён выс­ши­ми германскими во­енными ор­де­на­ми. По окон­ча­нии вой­ны был об­ви­нён в во­енных пре­сту­п­ле­ни­ях (бом­бар­ди­ров­ка мир­ных го­ро­дов) и по­ки­нул Гер­ма­нию. Ра­бо­тал пи­ло­том в Да­нии и Шве­ции. В 1921 году вер­нул­ся в Гер­ма­нию и по­зна­ко­мил­ся с А. Гит­ле­ром . В 1922 году всту­пил в На­цио­нал-со­циа­ли­сти­че­скую не­мец­кую ра­бо­чую пар­тию (НСДАП), ру­ко­во­дил соз­да­ни­ем штур­мо­вых от­ря­дов (СА), а за­тем воз­гла­вил их. Один из ор­га­ни­за­то­ров и ак­тив­ных уча­ст­ни­ков «Пив­но­го пут­ча» 1923 года.

В стыч­ке с по­ли­ци­ей по­лу­чил тя­жё­лое ра­не­ние, был вы­ве­зен в Ав­ст­рию, где несколько ме­ся­цев ле­чил­ся в гос­пи­та­ле. Для сня­тия бо­лей вра­чам при­шлось ис­поль­зо­вать нар­ко­ти­ки, в ре­зуль­та­те че­го у Геринга раз­ви­лась нар­ко­тическая за­ви­си­мость, пол­но­стью из­ба­вить­ся от ко­то­рой ему не уда­лось. За­тем жил в Ита­лии и Шве­ции. В 1927 году, в свя­зи с объ­яв­ле­ни­ем по­ли­тической ам­ни­стии, вер­нул­ся в Гер­ма­нию. С 1928 года депутат рейхс­та­га от НСДАП . В 1930 году на­зна­чен упол­но­мо­чен­ным пар­тии по Бер­ли­ну. С ию­ля 1932 года председатель рейхс­та­га (эту долж­ность со­хра­нял до 1945 года). В январе 1933 года Геринг сыг­рал важ­ную роль на пе­ре­го­во­рах с пре­зи­ден­том П. фон Гин­ден­бур­гом о пе­ре­да­че всей пол­но­ты вла­сти в стра­не Гит­ле­ру. С ус­та­нов­ле­ни­ем на­цист­ско­го ре­жи­ма скон­цен­три­ро­вал в сво­их ру­ках боль­шое чис­ло долж­но­стей в ор­га­нах ис­пол­нительной вла­сти: с 1933 года им­пер­ский министр, им­пер­ский ко­мис­сар воз­духо­пла­ва­ния, пре­мьер-мининистр и (до мая 1934 года) министр внутренних дел Прус­сии, с 1935 года гла­ва им­пер­ско­го лес­но­го и им­пер­ско­го охот­ничь­е­го ве­домств, в 1936 году ге­не­раль­ный упол­но­мо­чен­ный по вы­пол­не­нию 4-лет­не­го пла­на, в 1937-1938 годах им­пер­ский министр эко­но­ми­ки, с августа 1939 года председатель Им­пер­ско­го со­ве­та обо­ро­ны. За­ни­мал так­же вид­ное по­ло­же­ние в во­енно ие­рар­хии гит­ле­ров­ской Гер­ма­нии: с 1935 года глав­но­ко­мандующий германскими ВВС; с 1938 года генерал-фельдмаршал, с ию­ля 1940 года годарейхс­мар­шал (удо­сто­ен это­го спе­ци­аль­но для не­го вве­дён­но­го зва­ния за ус­пе­хи германских ВВС в раз­гро­ме анг­ло-французских войск в Западной Ев­ро­пе). В НСДАП Геринг был вто­рым по влия­нию по­сле Гит­ле­ра членом пар­тии (хо­тя ни­ко­гда не счи­тал­ся убе­ж­дён­ным и по­сле­до­вательным на­цио­нал-со­циа­ли­стом), а 1 сентября 1939 года офи­ци­аль­но объ­яв­лен пре­ем­ни­ком Гит­ле­ра.

С име­нем Геринга свя­за­ны многие мрач­ные стра­ни­цы ис­то­рии на­ци­ст­ско­го ре­жи­ма: ор­га­ни­за­ция про­цес­са по де­лу о под­жо­ге рейхс­та­га, соз­да­ние гес­та­по и кон­цен­трационных ла­ге­рей, фи­зическое унич­то­же­ние ру­ко­во­дства СА ле­том 1934 года, «ари­за­ция» еврейской соб­ст­вен­но­сти и под­го­тов­ка хо­ло­ко­ста, раз­ра­бот­ка пла­нов эко­но­мического ог­раб­ле­ния ок­ку­пи­ро­ван­ных стран и ру­ко­во­дство их пре­тво­ре­ни­ем в жизнь. В 1930-х годах Геринг иг­рал за­мет­ную роль в фор­ми­ро­ва­нии внеш­не­по­ли­тического кур­са на­ци­ст­ской Гер­ма­нии: был про­вод­ни­ком идеи гер­ма­но-польского сбли­же­ния на ан­ти­со­вет­ской ос­но­ве, на­ка­ну­не 2-й ми­ровой вой­ны пред­при­ни­мал ша­ги по пре­дот­вра­ще­нию кон­флик­та с Ве­ли­ко­бри­та­ни­ей.

По­сле не­уда­чи германских ВВС в бит­ве за Анг­лию 1940-1941 годов по­ли­тическое влия­ние Геринга на­ча­ло умень­шать­ся и по­сле Ста­лин­град­ской бит­вы 1943 года, ко­гда авиа­ция Геринга не смог­ла обес­пе­чить снаб­же­ние ок­ру­жён­ных германских войск, бы­ло окон­ча­тель­но по­дор­ва­но. Фак­ти­че­ски от­стра­нён­ный от дел, Геринг вновь на­чал упот­реб­лять нар­ко­ти­ки, ок­ру­жил се­бя рос­ко­шью, пре­вра­ща­ясь в алч­но­го стя­жа­те­ля. В апреле 1945 года Геринг вы­ле­тел из Бер­ли­на в Ба­ва­рию и пред­при­нял по­пыт­ку всту­пить в пе­рего­во­ры с ко­мандиром американской ар­ми­ей генералом Д. Эй­зен­хау­эром. Дей­ст­вия Геринга бы­ли рас­це­не­ны Гит­ле­ром как пре­да­тель­ст­во. 23 апреля 1945 года Геринг был ис­клю­чён из НСДАП, ли­шён всех зва­ний и ос­во­бо­ж­дён от всех долж­но­стей. 7 (по другим дан­ным, 8 или 9) мая 1945 года он сдал­ся аме­ри­кан­цам. 1 октября 1946 года Ме­ж­ду­народный во­енный три­бу­нал в Нюрн­бер­ге при­го­во­рил Геринга к смерт­ной каз­ни че­рез по­ве­ше­ние. За 2 ча­са до при­ве­де­ния при­го­во­ра в ис­пол­не­ние Геринг по­кон­чил жизнь са­мо­убий­ст­вом, при­няв яд.