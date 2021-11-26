ГЕББЕЛЬС Йозеф Пауль

Один из руководящих деятелей нацистской Германии.

Родился в городе Рейдт в семье бухгалтера, страдал врожденной хромотой. После окончания гимназии с 1917 г. слушал лекции в Гейдельбергском университете. В 1921 г. защитил диссертацию, посвященную романтическому направлению в немецкой литературе, на соискание ученой степени доктора философии. Пытался стать писателем-драматургом, но не преуспел на этом поприще. В 1922 г. вступил в Национал-социалистическую рабочую партию Германии (НСДАП). Первоначально примкнул к социал-революционному крылу партии, выступавшему за национализацию банков и промышленности. Критиковал Гитлера как «мелкого буржуа» и призывал исключить его из нацистской партии. Однако с осени 1926 г., когда Гитлер укрепился в качестве единовластного фюрера НСДАП, Геббельс начал восхвалять его как «истинного великого вождя». В благодарность за это Гитлер назначил Геббельса руководителем нацистской партии в округе Берлин — Бранденбург. Здесь Геббельс в 1927 г. основал и начал издавать собственную ежедневную газету «Der Angriff» («Наступление»). Он проявил себя также способным оратором, умеющим оказывать большое психологическое воздействие на аудиторию. В 1928 г. был избран в рейхстаг от берлинской нацистской организации. В 1929 г. Гитлер, оценив способности Геббельса как пропагандиста и агитатора, назначил его руководителем пропаганды нацистской партии. После прихода к власти нацистов 13 марта 1933 г. Геббельс возглавил в правительстве Гитлера министерство народного просвещения и пропаганды. На этом посту он установил безраздельный контроль НСДАП над средствами массовой информации и культурными учреждениями страны. Под его руководством из сознания немцев систематически искоренялись гуманистические, марксистские и демократические идеи. Вместо этого каждодневно внушался культ Гитлера как «народного вождя», расистские взгляды, оголтелый антисемитизм, ненависть к славянам и другим народам как к «недочеловекам», представителям низшей расы, которые должны либо исчезнуть, либо стать рабами немцев — высшей арийской «расы господ». Геббельс поддерживал идею, что для «обеспечения существования и размножения германского народа» ему катастрофически не хватает «жизненного пространства», которое немцы должны захватить путем войны против других народов Европы. Реакционные «расовая теория» и «теория жизненного пространства» зародились в Германии задолго до прихода нацистов к власти, но лишь при нацистах эти теории получили статус государственной идеологии, охватившей широкие слои населения. Они использовались нацистским руководством в качестве обоснования террора против всех инакомыслящих немцев и ненемецкой части населения, прежде всего против евреев, а также в подготовке к войне за мировое господство. После развязывания нацистами 2-й мировой войны Геббельс подчинил все подвластные ему средства пропаганды оправданию расширения германской агрессии и политики геноцида по отношению к народам оккупированных стран. Спустя 2 недели после разгрома и пленения 6-й германской армии в Сталинграде, 14 февраля 1943 г. он собрал в Берлине во Дворце спорта функционеров нацистской партии и призвал их мобилизовать все силы немцев на продолжение объявленной гитлеровским правительством тотальной войны. 25 июля 1944 г., когда Германия была уже на грани поражения, Гитлер объявил вторую тотальную мобилизацию. Геббельс был назначен имперским уполномоченным по тотальной войне. На этом посту он делал все, чтобы обеспечить военные предприятия рабочей силой, не допустить сокращения выпуска вооружения для немецкой армии в интересах затягивания войны. В это время нацистская верхушка думала уже не о победе, а о том, как избежать возмездия за преступления против человечества. Она мечтала о расколе в Антигитлеровской коалиции и надеялась на заключение «почетного» для себя мира. Но этот расчет не оправдался. 30 апреля 1945 г., когда советские войска штурмовали Берлин, Гитлер покончил жизнь самоубийством, предварительно назначив Геббельса своим преемником на посту рейхсканцлера. Геббельс стремился утвердиться на этой должности и предпринял попытку вступить в переговоры с советским военным командованием, однако советское руководство предъявило ультиматум о безоговорочной капитуляции. Распорядившись, чтобы его жена Магда отравила их шестерых детей и убила себя, 1 мая 1945 г. Геббельс тоже покончил с собой.