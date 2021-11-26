ГЕББЕЛЬС ПАУЛЬ ЙОЗЕФ
ГЕББЕЛЬС ПАУЛЬ ЙОЗЕФ - германский государственный деятель, один из главных нацистских военных преступников.
Из малообеспеченной многодетной католической семьи. Инвалид с детства. В 1917-1921 годах изучал германистику, антропологию и историю в различных германских университетах. В 1921 году в Боннском университете получил степень доктора, защитив дисссертацию, посвящённую немецкой романтической драме. В 1921-1924 годах безуспешно пытался устроиться на работу в качестве журналиста или драматурга. В августе 1924 года вступил в Национал-социалистическую немецкую рабочую партию (НСДАП), примкнув к её «левому» крылу, с февраля 1926 года безоговорочно поддерживал А. Гитлера. В октябре того же года назначен руководителем организации НСДАП округа Берлин-Бранденбург, проявил себя как незаурядный организатор и оратор.
С июля 1927 года издавал (до 1935 год) основанную им газету «Der Angriff». С 1928 года депутат рейхстага от НСДАП. С 1929 года руководил пропагандистской работой партии. После установления в Германии нацистской диктатуры назначен имперским министром народного просвещения и пропаганды (март 1933 года), а также руководителем Имперской палаты культуры (сентябрь 1933 года). На этих должностях отвечал за мобилизацию немецкого народа на поддержку программных установок и политики НСДАП и за психологическую подготовку нации к войне. Под руководством Геббельса создавался и вносился в сознание немцев культ германского «сверхчеловека», проповедовалась расовая и национальная ненависть, обелялись нацистские преступления, проводилась «аризация» культурной жизни в Германии.
Во время 2-й мировой войны принимал непосредственное участие в пропагандистском обеспечении военных операций вермахта и организации дезинформационных акций, в т. ч. при нападении Германии на СССР 22.06.1941 года. С июля 1944 года имперский уполномоченный по ведению «тотальной войны» и «президент» Берлина. 29.04.1945 года Гитлер в политическом завещании назначил Геббельса своим преемником на посту рейхсканцлера. Геббельс вступил в эту должность 30.04.1945 года. На следующий день после отклонения советским военным командованием предложения заключить на территории Берлина перемирие Геббельс и его жена Магда отравили своих шестерых детей и затем покончили жизнь самоубийством. Автор дневников, представляющих интерес как источник для изучения истории Германии периода нацистской диктатуры и истории 2-й мировой войны.
Сочинения:
Die Tagebücher: sämtliche Fragmente. Münch., 1987–2006. Bd 1-15
Последние записи. Смоленск, 1998.