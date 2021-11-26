МОСЛИ ОСВАЛЬД ЭРНАЛЬД
МОСЛИ ОСВАЛЬД ЭРНАЛЬД - 6-й баронет, британский политический и общественный деятель.
Из аристократической семьи землевладельцев в Стаффордшире. Зять Дж.Н. Керзона. Учился в частной школе Уинчестер (1909-1914 годы) и в Королевской военной академии в Сандхерсте (1914 год; отчислен за драку, затем вновь принят).
Участник I-й мировой войны, служил в кавалерийском полку, затем в королевском лётном корпусе. В марте 1916 года уволен по инвалидности, работал в британском министерстве вооружений и министерстве иностранных дел.
В 1918 году избран от Консервативной партии в Палату общин британского парламента, став самым молодым его членом. В ноябре 1920 года покинул партию, подвергнув критике политику правительства в Ирландии, в том числе использование так называемых отрядов чёрно-пегих для подавления ирландского освободительного движения (смотреть Ирландская национально-освободительная революция и гражданская война 1919-1923 годов).
В 1922 и 1923 годах побеждал на выборах как независимый консерватор. В марте 1924 года вступил в Лейбористскую партию, член парламента от неё в 1926-1931 годах. В 1924 году побывал в Индии, в 1926 году - в США, где встречался с Ф.Д. Рузвельтом. В 1925 году опубликовал книгу «Revolution by reason», в которой высказывал взгляды, схожие с идеями Дж.М. Кейнса.
Во время Всеобщей забастовки 1926 года в Великобритании выступил в поддержку рабочих Бирмингема. В 1929-1930 годах член правительства Дж.Р. Макдональда, занимал пост младшего министра-канцлера герцогства Ланкастерского. В феврале 1930 года выступил с так называемым Меморандумом Мосли, в котором предложил добиваться сокращения безработицы за счёт общественных работ (в том числе дорожного строительства), создать узкий комитет министров и экспертов, ответственный за государственную политику в сфере экономического планирования и развития.
Меморандум не нашёл поддержки у лейбористского руководства. В мае 1930 года Мосли вышел из правительства, в 1931 году покинул Лейбористскую партию и основал Новую партию (существовала до апреля 1932 года).
В октябре 1932 года создал Британский союз фашистов (БСФ; с 1936 года Британский союз фашистов и национал-социалистов) - самую заметную праворадикальную организацию Великобритании в межвоенный период.
Оставался бессменным лидером и главным идеологом БСФ, первоначально ориентировался на фашистскую Италию, а с середины 1930-х годов - на нацистскую Германию.
Мосли предлагал установить в Великобритании диктатуру, пропагандировал националистические, антикоммунистические, антисемитские идеи, выдвигал социальные лозунги, имевшие демагогический характер.
Под его руководством БСФ сформировал сеть отделений по всей стране, издавал несколько периодических изданий («Blackshirt», «Action», «British Union of Fascists» и др.), организовал полувоенные отряды «чернорубашечников», которые неоднократно прибегали к насилию в отношении членов еврейских, антифашистских и коммунистических организаций (самый известный инцидент - так называемая битва на Кейбл-стрит в Лондоне 04.10.1936 года).
В первые месяцы II-й мировой войны Мосли агитировал за заключение мира с Германией. С окончанием «странной войны» и приходом к власти У. Черчилля (май 1940 года) БСФ был запрещён, Мосли арестован и до ноября 1943 года находился в тюрьме.
После 1945 года вернулся к активной политической деятельности. В 1948 году основал Юнионистское движение, объединившее несколько десятков небольших крайне правых организаций и групп.
В 1953-1959 годах издавал журнал «European», на страницах которого развивал идеи об объединении европейских стран в единое государство. После 1962 года отошёл от активной общественной деятельности.
Сочинения:
The Greater Britain. L., 1932;
My life. L., 1968.