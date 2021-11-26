КАЛЛАИ МИКЛОШ
КАЛЛАИ МИКЛОШ - венгерский государственный и политический деятель.
Из дворянской семьи, сын главного ишпана комитата Саболч А. Каллаи. Юридическое образование получил в университетах Женевы, Мюнхена и Будапешта. В 1920-1922 годах уездный начальник округа Надькалло, в 1922-1929 годах занимал место отца на посту главного ишпана комитата Саболч. В 1929-1931 годах государственный секретарь по делам торговли, с 1931 года депутат венгерского парламента. С 01.10.1932 года по 09.01.1942 года министр земледелия в правительствах Д. Гёмбёша и Л. Бардоши. В 1936-1942 годах также возглавлял Ирригационное управление Венгрии.
09.03.1942 года М. Хорти назначил Каллаи премьер-министром и министром иностранных дел Венгрии (занимал этот пост до 24.07.1943 года). Будучи противником прогерманской ориентации Л. Бардоши и считая её опасной для страны, Каллаи стремился установить контакты с Великобританией и США, вывести Венгрию из 2-й мировой войны. Вёл сепаратные переговоры с англичанами в Турции, а затем в Швеции, Швейцарии и Португалии. По их результатам в начале сентября 1943 года было подписано секретное англо-венгерское соглашение, в соответствии с которым Венгрия обязалась сложить оружие перед англо-американскими войсками после их вступления на Балканы.
Воплотить это соглашение в жизнь помешала Германия. После капитуляции Италии вермахт в соответствии с планом «Маргарита» в марте 1944 года оккупировал Венгрию. 19.03.1944 года Каллаи, стремясь избежать ареста, укрылся в турецком посольстве в Будапеште. В середине ноября, после того как покинул убежище, был арестован. Содержался в тюрьме города Шопрон, затем в концлагерях Маутхаузен и Дахау. Жена Каллаи была найдена убитой 07.02.1945 года в турецком посольстве. После войны эмигрировал в Италию, в начале 1950-х годов - в США, где принимал активное участие в работе венгерских эмигрантских организаций. В апреле 1993 года останки Каллаи были перезахоронены в семейном склепе в Каллошемьене.