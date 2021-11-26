АМАДЕЙ I

АМАДЕЙ I (Amadeo I) - король Испании .

Военный переворот 18-19 сентября 1868 года лишил Изабеллу II трона. Генерал Прим, глава правительства Испании, остановил свой выбор на Амадее I, герцоге Аостском, сыне Виктора Эммануила II, короле Италии (1861-1878).

16 октября 1870 года Амадей I был избран кортесами королем Испании, в январе 1871 года присягнул на верность конституции и был провозглашен королем.

Смерть генерала Прима 27 декабря 1870 года лишила новую королевскую власть главнейшей опоры. Амадей I для Испании так и остался «чужаком».

В мае 1872 года началась третья карлистская война , и впервые на политической сцене страны заявила о себе новая сила - рабочие организации. Власть Центрального правительства была парализована. Амадей I счел свое дальнейшее пребывание на троне бессмысленным. 11 февраля 1873 года он передал нижней палате кортесов акт об отречении. Рано утром того же дня Амадей и Мария Виттория со своими детьми отправились в Лиссабон.