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План фашистов «Барбаросса» предусматривал разгром Советского Союза в молниеносной войне. После сокрушения СССР Германия планировала завоевать Иран, Ирак, Египет, а затем и Индию, где намечалось соединение с японскими войсками. Красная Армия сорвала задуманный Гитлером блицкриг.

Неудача на Хасане и Халхин-Голе, а также гитлеровского наступления под Москвой окончательно убедили руководство Японии в том, что война против СССР будет трудной. В то же время обострились американо-японские отношения.

После нападения на Пёрл-Харбор США объявили Японии войну. Союзники Японии — Германия и Италия, ответили объявлением войны США. На Тихоокеанском театре военных действий первоначально успех сопутствовал японцам.

С 1937 по 1945 г. японцы уничтожили в Китае до 35 млн человек, в основном мирных жителей.

Вторая половина 1941 г. стала самым тяжёлым испытанием для стран, которые отказались склониться перед глобальным фашизмом. Государства-агрессоры были близки к установлению нового мирового порядка. Грандиозная победа Красной Армии в битве за Москву и присоединение к антигитлеровской коалиции США и Китая давали надежду на освобождение покорённым народам и вдохновляли их на сопротивление оккупантам.