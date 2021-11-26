ВОЙНА НА ТИХОМ ОКЕАНЕ

Военные действия в 1941-1945 гг. между США, Великобританией, Китаем и на заключительном этапе СССР против Японии во время Второй мировой войны .

С конца 30-х гг. между Японией и США нарастали противоречия из-за контроля над ресурсами Восточной Азии. Японская агрессия в Китае, особенно после начала японо-китайской войны 1937-1945 гг., и в Индокитае вызывала беспокойство в Вашингтоне. США требовала от Японии соблюдения принципов свободы торговли и предпринимательства, а в ответ на захват южного Вьетнама ввели нефтяное эмбарго против агрессора. 7 декабря 1941 г. японский флот внезапным ударом нанес поражение Тихоокеанскому флоту США в Перл-Харборе . В ответ на нападение президент США Рузвельт объявил войну Японии.

Япония, пользуясь господством на море, захватила принадлежавшие американцам Филиппины, голландскую Индонезию и британские владения в Малайе и Бирме. Стремительное наступление японцев застало врасплох англичан — их ключевая крепость Сингапур с сильным гарнизоном была окружена и капитулировала 15 февраля 1942 г. Японская империя захватила огромные пространства в бассейне Тихого океана и в Восточной Азии. Японцы угрожали Индии, Австралии и побережью США. Поворот в войне на Тихом океане наметился только в июне 1942 г., когда американский флот одержал победу в районе атолла Мидуэй.

В 1943 г. американцы потеснили японцев в Новой Гвинее, на Соломоновых островах и островах Гилберта. Развернулось партизанское движение против японских оккупантов во Вьетнаме, Бирме, Индонезии и др. странах. В 1944 г. американцы вели наступление, систематически отбивая у японцев остров за островом на Тихом океане. В октябре 1944 г. войска США высадились на Филиппинах, бои на которых шли до конца войны. На гигантских пространствах Тихого океана кипели воздушные бои над морем, артиллерийские перестрелки между тяжелыми военными кораблями, схватки в непроходимых тропических джунглях. Территория Японии подвергалась систематическим бомбардировкам. Несмотря на продвижение союзников вперед, окончательная победа была далека. Высадка американцев на японских островах Иводзима в феврале 1945 г. и Окинава в апреле 1945 г. показала, что за свою территорию японцы дерутся гораздо ожесточеннее, чем за далекие владения. На взятие одного острова уходило 1-2 месяца. Союзники несли большие потери. По расчетам командования союзников война на Тихом океане могла закончиться только в 1946 г. при американских потерях в миллион человек. В тылу Японии оставалась Манчжурия, экономика которой была недоступна для американских бомбардировок.

26 июля 1945 г. СССР, США и Китай потребовали безоговорочной капитуляции Японии . Она отказалась. В это время на Дальний Восток шла переброска советских войск.

6 и 8 августа США провели атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. 9 августа в ходе советско-японской войны 1945 г. советские войска вторглись в Манчжурию и через несколько дней взломали оборону японцев. Против японцев действовали также монгольские и китайские части. 14 августа император заявил о капитуляции Японии. 2 сентября 1945 г. на борту американского линкора “Миссури” был подписан акт о безоговорочной капитуляции Японии.

Исторические источники :

Нимиц Ч.У, Поттер Э.Б. Война на море (1939-1945). Смоленск, 1999

Автор статьи: Шубин А.В.